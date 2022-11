La reina Letizia usa estoperoles a los 50 y demuestra que van a cualquier edad

La reina Letizia de España es uno de los referentes de moda para mujeres maduras más importantes dentro del mundo de la realeza y es que siempre luce los looks más acertados en los que crea la combinación perfecta entre la elegancia y las tendencias de la temporada, incluyendo aquellas consideradas muy "arriesgadas" como su polémica falda con un hoyo en la rodilla o su vestido más coqueto con un sensual escote en la espalda.

A pesar de las críticas por seguir estilos como estos, la royal ha dejado en claro que los 50 años son los nuevos 20 y que está dispuesta a seguir experimentando con su estilo, algo que volvió a confirmar este lunes con un rejuvenecedor look con estoperoles. Tal y como lo lees, ese detalle que que no faltaba en ningún look de los años 200 y que Doña Letizia recuperó para este invierno. La mejor parte es que aunque se trata de una decoración muy llamativa, no rompe la elegancia ni la clase que su imagen de reina necesita.

Los estoperoles son ideales para un look juvenil. (Foto: Twitter @casareal)

Estoperoles y cuero, la combinación ideal después de los 50 años

Este lunes la monarca viajó a Madrid con motivo de la X Cumbre de Mujeres Juristas y para la ocasión dejó los clásicos vestidos midi que no pueden faltar en el clóset de las royals, para imponer moda con una elegante blusa de cuero (que es la tendencia del momento y no ha dejado de llevar en sus outfits) con detalles de estoperoles con la que causó sensación. Por supuesto, el tan arriesgado detalle resulta preciso si se combina con las piezas adecuadas y en eso ella es experta.

Para su look presumió un diseño con mangas a tres cuartos y cuello redondo; mientras que el cuero hacía que la blusa resaltara, líneas de estoperoles en el cuello, mangas y cintura renovaban el estilo logrando una imagen más elegante y juvenil. Por supuesto, para crear armonía la prenda entera destaca por un color negro con el cual derrochar estilo y combinar a la perfección con un par de pantalones holgados, la otra tendencia del momento.

Un abrigo sobre los hombros dio el toque de color. (Foto: EFE)

Los pantalones no sólo destacan por ser holgados y conseguir un efecto de piernas largas para hacer que cualquier mujer de más de 50 años luzca más alta y de la forma más elegante, sino también por un diseño de estampado a cuadros muy discreto que contrarresta a la perfecciones colores como el gris y el negro para resaltar el primero de ellos. Este modelo resultó perfecto para neutralizar una blusa con estoperoles y darle un toque muy chic y elegante.

En su icónica cátedra de moda, la reina Letizia también demostró que aún con un look creado con tonos oscuros, siempre se puede presumir un detalle extra de color y para la ocasión lo hizo con un lujoso abrigo rojo de Hugo Boss; sin embargo, no lo lució puesto de la forma tradicional, sino colgado sobre los hombros para mayor libertad e imitar la forma de las capas. Cabe recordar que hace unas semanas la monarca también apostó por las capas como el diseño ideal para la temporada de frío.

SIGUE LEYENDO

Canas a la vista: la reina Letizia da muestra de cómo lucir elegante y con estilo

La Reina Letizia usa los pantalones de cuero ideales para rejuvenecer el look de mujeres maduras

Rania de Jordania da cátedra de estilo con un atrevido look de cuero