Canas a la vista: la reina Letizia da muestra de cómo lucir elegante y con estilo

Amadas por unas y odiadas por otras, pero lo cierto es que nadie se salva de tener canas blancas o grises en la melena entera o en solo unos cuantos mechones, pues son parte inevitable y poco tiene que ver con la vejez; sin embargo, el asociarlas a la edad también ha llevado a que socialmente sean vistas como una forma en la que las mujeres lucen "descuidadas". La buena noticia es que una larga lista de famosas las están poniendo a la moda para así lucirlas con orgullo y evitar dañar el cabello con tintes o por verse obligadas a usar una infinidad de remedios caseros para retrasar su aparición.

La lista de figuras públicas que apuesta a dejar las canas a la vista como una prueba más de orgullo y de lo que la femenidad representa no sólo incluye a famosas como Sarah Jessica Parker, sino también a miembros de la realeza como la reina consorte del Reino Unido, Camila Parker con el rubio más rejuvenecedor y la reina Letizia de España, pero en este último caso demostrando que cuando se tiene una melena castaña no hay por qué cubrir los mechones grisáceos.

De hecho, Doña Letizia lleva varios años siendo defensora de esta tendencia a la que cada vez se suman miles de mujeres y que han logrado conseguir que poco a poco se borre la imagen social que los cabellos blancos o grises son sinónimo de descuido. Por el contrario, la reina ha compartido sus mejores cátedras de estilo para demostrar que incluso con una cabellera de varios tonos se puede lucir elegante y a la moda, algo que confirmó este lunes en un acto de la Fundación Princesa de Girona.

Las canas están de moda y son perfectas para lucir elegante. (Foto: Casa del Rey)

Sin duda ha llamado la atención del look de la royal, además de apostar por la elegancia en su máximo esplendor con un traje sastre en color azul marino y rayas blancas, es que su melena midi se convirtió en la gran protagonista del día al llevarla suelta y con un lacio perfecto, acompañado por una ligera curva en las puntas. Aunque su peinado es muy sencillo y fácil de recrear, es perfecto para dejar a la vista un mechón gris con el cual imponer estilo.

Y sólo hay que dividir la melena justo por la mitad, para peinarla hacia ambas partes del rostro, procurando que el cabello quede por detrás de las orejas y así resaltar la caída natural del pelo y por lo tanto potenciando las canas, que es donde más se suelen acumular. Con este estilo, la reina Letizia dejó en claro que siempre se puede lucir elegante y sin tener que renunciar a aceptar los cambios naturales de la cabellera como la despigmentación.

Una de las mejores partes de sumarse a esta fiebre por lo natural, en especial las mujeres maduras, es que siempre se puede conseguir una imagen resplandeciente sin importar la ocasión, además que puede complementar todos looks looks; con ello no sólo nos referimos a un traje sastre que es de los preferidos de la reina Letizia, sino también a sus maquillajes más arriesgados como el delineado doble y blanco que presumió hace unas semanas.

