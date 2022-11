Rosalía: 3 cortes de cabello que ha lucido y serán tendencia en 2023

Una de las "it girl" del momento es sin duda Rosalía, quien en repetidas ocasiones de las últimas semanas ha causado sensación en el mundo de la moda y la belleza por sus looks más arriesgados y con ello no sólo nos referimos a sus vestidos con transparencias o enterizos de látex, sino también al estilo que ha impuesto con las cejas de colores y con los icónicos cortes de cabello con los que se ha despedido de una cabellera XXL. La mejor parte de estas ideas de renovarse la imagen para este invierno es que no sólo son ideales para la temporada, sino también para lucir más glamurosa que nunca a lo largo del 2023.

Algo que ha llamado la peculiar atención de muchos es que los tres cortes de cabello que la intérprete de "Despechá" ha lucido son ideales para mujeres de todas las edades y estilos, pues todos resaltan por llevar formas y texturas diferentes, además que tienen el factor juvenil que sin duda complementará cualquier look; sin embargo, hemos de advertir que la tendencia está muy clara: las melenas negras se quedan para el 2023. Y es que Rosalía ha llevado este tono como el indicado para todos los diseños de pelo que ha presumido en los eventos más importantes de las últimas semanas.

La cantante también ha impuesto el cabello rosa como tendencia del momento. (Foto: IG @rosalia.vt)

Así que si quieres sumarte a la fiebre "Motomami" y no sólo con la ropa biker, sino también con el estilo del cabello, presta atención a las cátedras de belleza que ha dado la española con melenas cortas, poco volumen y mucho movimiento que sin duda se convertirán en tus favoritos para un nuevo look; recuerda que antes del 2023 la temporada decembrina puede tener el pretexto perfecto para renovar tu imagen y convertirte en la más glamurosa

Clavicut

La primera de las alternativas para robarle el look a la también modelo e impulsora de la moda "Motomami" es el corte clavicut que no ha dejado de acaparar seguidores en los últimos meses y que se caracteriza por llevar la melena a un mismo largo, pero siempre a la altura de las clavículas; de ahí su nombre. Claro que no es lo único por lo que se ha vuelto tan popular y es que luce divino en todos los tipos de rostros y queda perfecto con todo tipo de cabello desde el lacio perfecto hasta el rizado más impactante.

Por otro lado, se trata de la tendencia perfecta para quedarse en el 2023 ya que tiene el largo ideal para aquellas mujeres que no quieren llevar una melena XXL o midi, sino una corta sin caer en las clásicas apuestas de los bob o pixie en los que el cabello se puede llevar incluso por arriba de las orejas. Asimismo, es ideal para combinarse con un flequillo para lucir al último grito de la moda.

El peinado efecto mojado también será tendencia este 2023. (Foto: IG @rosalia.vt)

Hime cut

Por supuesto, llevar el pelo nivelado a un mismo nivel no ha sido la única tendencia a la que se ha sumado la cantante y es que el pasado mes de octubre posó para la portada de la revista Vogue, en donde sí que sorprendió con una melena larga, pero con un toque muy personal al sumarse a la fiebre del hime cut que se ha popularizado tras el regreso del estilo jellyfish y que tienen en común una característica particular: enmarcar el rostro.

Aunque el famoso jellyfish se crea con dos capas marcando la silueta de una medusa y a niveles claramente identificables, el hime cut que ha llevado Rosalía destaca por llevar sólo dos mechones de cabello un par de centímetros por debajo de los pómulos, pero nunca tan largos como para llegar a la barbilla. Este estilo está cargado de historia, pues pertenece al periodo Heian de Japón (794 a 1185) y se suele acompañar con una melena muy larga y un flequillo.

Los mechones y el fleco dan un corte único. (Fotos: IG @rosalia.vt)

Mullet con flequillo

A principios de noviembre también se realizaron Los40 Music Awards 2022, donde Rosalía tuvo una aparición sorprendente con un cambio de look radical en el que se despidió de su melena XXL y ondulada por una versión muy corta en la que el cabello a penas y cae a la altura de los hombros. Este corte de cabello, conocido como mullet, ya es muy conocido, pero para darle su toque personal la cantante lo combinó con un peinado de efecto mojado y un flequillo, además de una melena con poco volumen.

¿Te animarías a renovar tu look al estilo de la famosa?, sus cortes de cabello que en realidad han sido pelucas son perfectos para conquistar el invierno y darle la bienvenida al 2023 presumiendo el mejor estilo al último grito de la moda. Además, se tratan de las ideas perfectas para olvidarse del clásico bob que dominó todas las tendencias para el pelo a lo largo de este año.

La tendencia del hime cut también se hace presente con este look. (Fotos: IG @holamotomami y @rosalia.vt)

