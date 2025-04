Línea 3 de Metrobús, sin servicio de Tenayuca a La Raza

Pasajeros de la Línea 3 del Metrobús se encuentran en la incertidumbre, pues dicho transporte público en la Línea 3 no ofrece servicio de Tenayuca a La Raza, debido a una "obstrucción de carril" de un camión descompuesto esta mañana de viernes 11 de abril de 2025.

El Metrobús informó que el servicio es provisional de Circuito a Pueblo de Santa Cruz Atoyac, debido a un vehículo descompuesto, encontrarás afectación vial sobre Calzada Vallejo al sur y Eje 3 Norte (Av. Cuitláhuac), colonia Guadalupe Victoria II. Para los automovilistas se recomienda utilizar como alternativa vial Calle 16.

? AVISO L3



1?Toma en cuenta, por obstrucción de carril.

Servicio de: Circuito ??Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Sin servicio: La Raza ?? Tenayuca. (Actualización 06:28 h) #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) April 11, 2025

Algunos pasajeros que utilizan el servicio de la Línea 3 en la terminal de Tenayuca se encuentran desesperados ante la falta de transporte público, por lo que han optado por caminar, utilizar taxi o pedir Uber. Hasta el momento, se desconoce cuándo se reanudará el servicio del Metrobús.

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGÍA ELECTRICA (ANUEE).

HORA: 07:30 hrs.

LUGAR: Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Reforma # 164 Esq. Av. Insurgentes Col. Juarez Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

RUMBO A: Palacio Nacional.

MOTIVO: Demandan audiencia publica con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Solución a las justas demandas de la ANUEE.

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM).

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

RUMBO A: Rectoría de Ciudad Universitaria.

MOTIVO: Exigen la supresión del Tribunal Universitario y derogación de las reformas al estatuto general del mismo, atención inmediata a las demandas de violencia de género, implementación de comedores subsidiados, soberanía y resistencia del pueblo palestino frente al imperialismo sionista y solidaridad con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.

RESISTENCIA CIVIL MX Y UNIDAD POR MEXICO

HORA: 09:30 hrs.

LUGAR: Angel de la Independencia.

MOTIVO: Se Trasladaran a la Embajada de los Estados Unidos donde entregaran una carpeta con el acuerdo de miles de trabajadores que muestra la aceptación para que el partido Morena sea declarado como un partido Narco-Terrorista.

Encabeza la Comitiva:

* Ceci Flores, Madres Buscadoras.

* Rosita Barradas, Tlatoani de los Pueblos Originarios.

* Mario López Vital Ortiz, Resistencia Civil MX

* Lic. Guillermo Hamdan, Resistencia Civil MX



COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM).

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: “Patio de los Pinos” de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Cto. Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

MOTIVO: Asamblea de seguimiento con autoridades con la finalidad de tratar con respecto a la demanda de comedores comunitarios subsidiados para combatir el bajo rendimiento académico y aliviar la carga económica de la alimentación para los estudiantes.



ALIANZA NACIONAL TELEFONISTA.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Av. Insurgentes Sur No. 1089, Col. Nochebuena, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Exigen el pago justo de las jubilaciones, la reparación de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CTC) y el cumplimiento de vacantes ya negociadas, lo anterior ante el desmantelamiento de Telmex, en favor de América Móvil.



COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM).

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) Destino: Rectoría de Ciudad Universitaria.

MOTIVO: Exigen la supresión del Tribunal Universitario y derogación de las reformas al estatuto general del mismo, atención inmediata a las demandas de violencia de género, implementación de comedores subsidiados, soberanía y resistencia del pueblo palestino frente al imperialismo sionista y solidaridad con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.



COLECTIVA MICELIAS.

HORA: 12:30 hrs

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Norte en Jaime Nuno No. 175, Col. Cuautepec Barrio Bajo, Alc. Gustavo A. Madero.

MOTIVO: En rechazo a las agresiones ejercidas presuntamente por parte de servidores públicos el pasado 23 de febrero en contra de una integrante de la comunidad LGBTI+, así como para exigir el reconocimiento de los espacios “Mercaditas en Resistencia” de la Alameda Central como una protesta legítima contra la violencia económica.



TRABAJADORES DE LIMPIEZA DE LA EMPRESA CAVSA, S.A. DE C.V.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Denuncian despidos injustificados y exigen mejoras laborales.