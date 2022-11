Las uñas negras son la apuesta más elegante para este invierno

El invierno está a punto de sorprendernos no sólo con las bajas temperaturas que ponen en riesgo nuestra salud, ni con las tendencias navideñas de las que nadie puede dejar de hablar, sino también hasta en el más mínimo detalle relacionado a la moda y la belleza. Y si de este último aspecto se trata, la manicura ha cobrado un espacio importante con todo tipo de diseños y tendencias que se deberán adoptar como las uñas "baby blue", pero no son las únicas, ya que las famosas han estado dejando ver que el color perfecto y el más elegante es el negro.

Aunque el negro es uno de los colores que nunca pasará de moda y que siempre tiene los toques ideales para presumir la elegancia, en lo que respecta a las uñas da un toque ideal para mantener esa imagen y además combinarla con lo chic y lo glamuroso. El truco está en saber cómo lucir una manicura perfecta, pues así como hay quienes prefieren las uñas cortas, otras prefieren las versiones XXL al estilo de Kylie Jenner; sin embargo, en ambos casos se puede conseguir el balance antes mencionado para que el diseño resulte magnífico para todo tipo de eventos.

También puedes agregar un poco de color. (Foto: Pinterest)

Por supuesto, para sumarse a la fiebre de las uñas negras no sólo hay que pensar en el largo o en la forma -que puede ir desde una punta cuadrada, hasta una de almendra o stiletto-, sino también en la amplia variedad de tonos negros que existen y de las alternativas para lucirlos. Pues al tratarse de una apuesta para el invierno incluso se puede llevar glitter con el cual darle ese toque navideño, mientras que para otras ocasiones, una manicura con mucho brillo será la mejor opción.

Una alternativa más y que es la preferida de las oficinistas para lucir unas manos bonitas, elegantes e incluso discretas es lucir las uñas en color negro, pero para darle ese toque sensacionalista, se puede aplicar una capa de barniz mate con el cual acabar con el brillo y presumir un estilo digno de admirar con el que seguro serás la sensación. Y si algo ha quedado claro con esta técnica para opacar las uñas es que siempre se puede combinar con el color más brillante.

La manicura francesa es perfecta para el color negro. (Foto: Pinterest)

El truco para conseguir lo anterior es dejar una sola de las uñas con el efecto mate, mientras que el resto lucen un tono brillante; mientras que otra idea más y que resulta perfecta para sumarse a la fiebre de la manicura francesa que se niega a salir del radar de tendencias, es dejar toda la capa de las uñas en mate y la punta brillante y resplandeciente. Estas combinaciones son ideales para el invierno y para lucir unas manos muy elegantes.

La mejor parte es que tal y como adelantábamos, el largo no influye en la elegancia y así como unas uñas cortas y naturales ayudarán a conseguir esa imagen, unas largas y glamurosas son ideales para las amantes de lo atrevido y que no quieren perder el estilo, además que buscan salir de las formas convencionales de la temporada. ¿Te animas a renovar tu manicura este invierno?, no olvides que se trata de la tendencia que hasta las famosas están luciendo y es ideal si no quieres sumarte a los diseños navideños o si lo quieres hacer con los colores menos llamativos.

Kylie Jenner confirmó que largas también lucen elegantes. (Foto: IG @kyliejenner)

