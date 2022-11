Lisa de Blackpink pone fin al debate: las uñas deben ir cortas en invierno

En los últimos meses se ha desatado un debate en el mundo de la manicura y es si las uñas deben ir cortas y naturales o largas con el diseño más arriesgado, pues muchas celebridades incluyendo a Georgina Rodríguez han apostado por esta primera opción; mientras que otras más como Kylie Jenner o Billie Eilish han presumido sus diseños con versiones XXL con todo tipo de formas. Aunque hasta el momento no existe una conclusión para el estilo que deberán tener las uñas este invierno, pero Lisa de Blackpink se sumó a la fiebre de la versión más corta para presumir unas manos bonitas.

La novedad e impacto de la decisión de Lisa cae por sorpresa para muchos, ya que en las últimas semanas la cantante lució los diseños más juveniles y con las uñas largas como protagonistas desde un estilo Barbie, hasta una apuesta con efecto arcoíris, y en ambos casos la sensación era el tamaño de las uñas; sin embargo, la miembro de Blackpink acaba de confirmar que la manicura siempre es variable y que luego de estilos como estos dos, se puede apostar por algo más natural y discreto.

Lisa puso fin al debate. (Foto: IG @lalalalisa_m)

Por medio de su cuenta de Instagram, la también rapera compartió un par de selfies desde el espejo y aunque su look se robó muchas miradas, sus manos no pasaron desapercibidas por lo elegantes y juveniles que lucen; el gran cambio es que para la ocasión lleva un diseño de uñas que es perfecto para todas aquellas mujeres que por la escuela o trabajo no pueden lucir una manicura estra larga y la mejor parte es que una idea como esta será tendencia durante el invierno.

Como te contamos tras el surgimiento de las uñas "baby blue", lo ideal para el invierno son los diseños discretos, de un solo tono y olvidándose de lo largo como protagonista, algo que acaba de confirmar la cantante de K-pop y la mejor parte es que se habla de una tendencia antiedad, ya que la pueden lucir desde las más jovencitas hasta las mujeres maduras. A pesar de ello, hay algo que no puede pasar desapercibido y es la forma en la que la manicura debe lucir.

La cantante ha apostado por el blanco como su color. (Foto: IG @lalalalisa_m)

De acuerdo con la lección de moda de Lisa, el largo de las uñas no debe sobrepasar la yema de los dedos y para comprobar el tamaño basta con poner las manos de frente y tratar que la yema y la uña queden al mismo nivel. En cuanto al resto de la forma, las puntas cuadradas son perfectas y las más elegantes para este invierno, ya que se acoplan a la perfección con la forma de los dedos haciéndolos ver sofisticados.

En cuanto al diseño que se puede lucir en las uñas para este invierno las opciones son muchas y van desde los tonos nude que nunca pasan de moda, hasta tendencias como el amarillo neón que presumió hace unos días Belinda, el tono azul bebé, los colores tierra y neutros, además del negro que siempre ayuda a que las manos luzcan elegantes. Por su parte, Lisa dejó ver un poco de la tendencia que sigue para esta temporada y sus uñas destacan particularmente gracias al color blanco.

