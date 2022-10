Los 3 jugos ideales para subir las defensas en esta temporada de frío

La temporada de frío ha iniciado con mañanas en las que las bajas temperaturas sorprenden a muchos, mientras que por las tardes y las noches las lluvias impactan en cada rincón; estos factores tan sólo son dos de una larga lista que puede ocasionar que las personas sin importar su edad se enfermen con mayor frecuencia. Es por ello que los profesionales de la salud siempre recomiendan seguir las medidas preventivas con las cuales evitar afecciones que van desde un resfriado común hasta un cuadro de neumonía.

Entre ellas no sólo está el seguir las recomendaciones que se implementaron con la llegada de la pandemia de Covid-19 como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas o evitar espacios muy concurridos en los que sea más fácil contraer el virus, sino también un etilo de vida saludable en el que se implemente la actividad física, pues el ejercicio tiene muchos beneficios en la salud, así como en una buena alimentación que es clave para ayudar a subir las defensas del organismo y reducir el riesgo de padecer enfermedades como las de las vías respiratorias que incrementan durante la temporada de frío.

Al tratarse de problemas de salud que afectan por igual a niños y adultos, una buena dieta ayudará a que el cuerpo reciba todos los nutrientes necesarios para mantenerse sanos, pero no es la única forma de enfrentarse a esta temporada otoñal e invernal, pues otras bebidas como los jugos también pueden tener muchos beneficios; sin embargo, hablamos de aquellos que son preparados de forma natural en casa, ya que así se evita también el exceso de azucares, calorías y la infesta de colorantes.

Los cítricos son una de las mejores alternativas para cuidar la salud. (Foto: Pexels)

¡Agrega a tu dieta diaria un jugo natural!

Para ello es necesario apostar por aquellos jugos naturales y variar los ingredientes cada que se prepara alguno, un ejemplo es utilizar la raíz de jengibre que tiene muchas propiedades medicinales y que incluso puede prevenir el cáncer, pero no dejar que sea el único alimento que reciba el organismo.

Y es que así como esta planta es muy buena para la salud, existen otras alternativas igual de efectivas y que pueden ayudarnos a subir las defensas en esta temporada como es el caso del cúrcuma, los frutos rojos o los vegetales y frutas de hoja verde, por mencionar algunos. Así que no esperes a que esta temporada de frío afecte tu salud y la de tu familia y prepara alguno de los siguientes jugos que no afectarán tu economía y serán la opción más deliciosa para arrancar el día o acompañar el desayuno.

Jugo de naranja

La naranja es una de las mejores frutas para proteger al organismo y es que al igual que otros cítricos son ricas en vitamina C, misma que ayuda a fortalecer el sistema inmune ante las enfermedades más comunes en esta temporada y que incluyen el resfriado común, gripe, Covid-19, influenza, faringitis, bronquitis o neumonía.

Por supuesto, puedes preparar tu jugo con esta sola fruta o incluir algunos otro cítricos que también son ricos en vitamina C como es el caso de las mandarinas o limones.

Prepara tus jugos en casa y tómalos al instante. (Foto: Pexels)

Jugo de zanahoria con manzana verde

Asimismo, mezclar zanahoria con manzana verde es una excelente opción para cuidar de tu salud, ya que se trata de un preparado que no sólo aumenta y mejora la respuesta inmunitaria, sino que también aporta muchos nutrientes al organismo que te ayudarán a evitar una larga lista de afecciones.

La zanahoria es rica en vitamina A, E y C, además de folatos y complejo B, que te ayudarán a un buen funcionamiento del sistema inmunológico; mientras que la manzana también es rica en vitaminas como la A, C y del grupo B, además de minerales como potasio y fósforo.

Jugo de jengibre y piña

Como te hemos contado en otras ocasiones, el jengibre es considerado como un superalimento por los beneficios que otorga al organismo entre los que incluso destaca reducir los altos niveles de colesterol. Asimismo, es un excelente aliado para prevenir y combatir las enfermedades por la temporada de invierno, tanto que incluso famosas como Rosalía lo consumen constantemente para cuidar su salud.

La piña también es considerada como una fruta afrodisíaca. (Foto: Pexels)

En lo que respecta al prepararlo en jugo y acompañado de piña el cuerpo también recibe vitaminas C, B1 y B6, además que tiene propiedades antiinflamatorias naturales y antioxidantes.

No olvides que estas bebidas son ideales para subir las defensas y con ello tener una mejor respuesta inmunitaria, es decir, "la forma como el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas", explica Medline Plus. A pesar de ello, no olvides que antes de realizar cambios en tu dieta diaria, debes consultar a un médico que te oriente según tu estilo de vida, además de considerar posibles riesgos en caso de enfermedades.

