Delineado doble plateado, la tendencia que debes probar en tus fiestas navideñas

El mes de noviembre se encuentra en la recta final y a dos semanas de despedirlo por completo ha resultado imposible no pensar en las fiestas navideñas, que año con año son las más esperadas porque nos tienen el pretexto perfecto para reunirnos con amigos y familia, además de demostrarle a todos nuestra pasión por la moda y la belleza, ya sea con el look más lujoso y las prendas de mejor calidad, con una manicura de impacto o con un maquillaje que deje a todos con la boca abierta. Y si de make up se trata ideas hay muchas y perfectas para todos los estilos; sin embargo, sabemos que aquellas apuestas con gorritos rojos de Santa Claus, renos o copos de nieve no son los preferidos de muchas y es por ello que esta tendencia no puede pasar desapercibida.

Aunque los maquillajes de ojos siempre son ideales para renovar nuestro rostro y "cambiar" la forma del ojo, las famosas han dejado en claro que un buen delineado puede conseguir el mismo efecto e incluso más glamuroso al "quitar" unos cuantos años de encima a quien lo luzca, además de darle mucho brillo e iluminación a la mirada. Entre las nuevas ideas que seguramente querrás presumir en tus próximas fiestas navideñas destaca el delineado doble plateado que presumió esta semana la guapa actriz de "Euphoria", Sydney Sweeney.

Conviértete en la sensación de las fiestas con este look. (Foto: IG @melissa.hernandez)

Pues como te hemos contado en otras ocasiones, esta temporada decembrina tiene una larga lista de colores que serán tendencia y entre ellos destacan los metálicos como el dorado, rosa oro y el plateado, pero es este último el que se convertirá en tu mejor aliado para conseguir un delineado doble como el que lució recientemente la actriz. Algo que llama mucho la atención es que este maquillaje da el toque final a un look en el que el negro y el plata destacan en un lujoso vestido, además se tratan de dos de los colores que dominan las tendencias de ropa, por lo que sin duda le dará el toque final a tu look.

¿Cómo conseguir el delineado doble de Sydney Sweeney?

La mejor parte de este delineado que rápidamente se volvió viral en redes sociales es que es muy fácil y rápido de conseguir, por lo que incluso las primerizas en el mundo del maquillaje pueden conseguir los resultados perfectos en cuestión de segundos. El truco está en hacer uso de un delineador negro y uno más plateado; es muy importante que este último sea con efecto metálico y no de glitter para hacerlo relucir.

Por otro lado y al ser Sydney Sweeney la gran sensación del momento, se trata de la tendencia perfecta para las más jovencitas que buscan el glamur, pero gracias al efecto de iluminación que tiene en la mirada, también es magnífico para mujeres maduras, pues esa luz del delineado plateado ayudará a una imagen rejuvenecida al instante; sin embargo, nuestra recomendación en este segundo caso es evitar el delineado en la línea de agua o te agregará años de más.

¿Te animas a lucir un delineado doble plateado? (Fotos: IG @melissa.hernandez)

Así que si en tus fiestas navideñas quieres causar sensación y convertirte en la mejor arreglada, sigue estos sencillos pasos:

Prepara tus párpados con primer y corrector para cubrir imperfecciones y que además luzcan del mismo tono que el resto de tu rostro, en especial luego de aplicar la base. Con tu delineado negro traza el clásico cat eye para alargar el ojo. Recuerda que el trazo debe ser preciso y delgado para que al agregar el efecto doble tus ojos luzcan en armonía. Posteriormente asegúrate de maquillar el línea de agua inferior, también en color negro para que el ojo en su totalidad quede enmarcado como si se tratara del estilo egipcio. Ahora toma el delineador plateado con el cual conseguirás el delineado doble y traza una segunda línea, esta vez por arriba de la negra y manteniendo el mismo estilo y forma. Aplica máscara de pestañas para hacer los ojos más grandes y estarás lista. No olvides completar tu maquillaje en el resto del rostro con base, rubor e iluminador, además de dejar los labios nude para que los ojos sean los grandes protagonistas.

¿Te animarías a lucir un delineado así de icónico?, además de ser perfecto para mujeres de todas las edades, ayudará a que tus looks navideños sean la sensación, en especial si te luces con prendas de la temporada como aquellas metálicas, con lentejuelas, plumas y hasta peluche, mismas que son ideales para conseguir un estilo navideño muy chic y a la moda.

