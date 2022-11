Las uñas con cristales de Ángela Aguilar son las más elegantes para las fiestas decembrinas

Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina y todas las amantes de la moda o belleza ya están pensando en ellas para lucir los mejores looks de la temporada y causar sensación; por supuesto, conseguir un estilo único va más allá de lucir la ropa más fina o un maquillaje de impacto. Y es que para presumirse icónicas hasta el mínimo detalle es indispensable y de ahí la importancia de complementar todos los atuendos con una manicura elegante, pero que a la vez cuente con toques juveniles y aspectos que ayuden a estar en tendencia.

Aunque las redes sociales nos enseñan cuáles son las tendencias o ideas más virales para presumir una manicura perfecta, voltear a ver las manos de las famosas puede llegar a ser un gran acierto, ya que siempre lucen las apuestas más bonitas y originares. Si hay alguien que destaca en este ámbito (y en toda la industria de la moda y la belleza) sin duda es Ángela Aguilar, quien al igual que otras celebridades como Belinda, en cada ocasión presume sus uñas de impacto con las cuales robarse todas las mirada y en esta ocasión llevó el glamur a otro nivel al presumir unas uñas con cristales.

La famosa presumió las uñas más icónicas. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar presume las uñas que querrás para la temporada navideña

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar compartió una sesión de fotos para presumir uno de sus looks más lujosos y con firmas de renombre como Prada, pero su ropa no fue lo único que llamó la atención, sino también que la "princesa del regional mexicano" combinó una bolsa de pedrería con sus uñas más icónicas llenas de cristales. Claro que el resultado no sólo resulta muy glamuroso y chic, sino que también permite que sea la apuesta más elegante para las fiestas decembrinas y una de las mejores partes es que la manicura la pueden lucir mujeres de todas las edades.

Sin embargo, un detalle que no puede pasar desapercibido es que para lucirlas de la forma más chic, la cantante salió de las formas convencionales que suele llevar al olvidarse de un limado de almendra y un diseño corto; en esta ocasión apostó por una punta cuadrada y un diseño largo, pues esto es lo que permite poder lucir los lujosos cristales sin que se pierda el estilo. Por supuesto, éstos tan solo forman una parte de la manicura, ya que el color también se hace presente.

Cuando señalamos que estas uñas son perfectas para presumir unas manos icónicas en estas fiestas decembrinas, también es por lo discretas que resultan gracias a la elección de colores, pues en la manicura se aprecia una base nude que ayuda a que las manos luzcan más finas; mientras que en las puntas un esmalte metálico y únicamente utilizado para trazar finas líneas curvas da los toques finales.

¿Las usarías? (Foto: IG @angela_aguilar_)

Todo lo anterior termina con cristales plateados que le dan un aspecto muy brillante a las uñas y que puede ir desde un diseño minimalista hasta algo más elaborado; en el caso de Ángela Aguilar, decidió combinar estos dos aspectos al llevar la pedrería en el dedo meñique con tan sólo dos piedras preciosas cerca de la cutícula.

Por otro lado, en el resto de las uñas se aprecian más cristales siguiendo la tendencia curva para destacar los detalles realizados con esmalte metálico y como parte final, en el dedo medio se lleva todo el glamur no sólo con cristales, sino también con pequeñas bolitas plateadas y un enorme corazón que se roba todas las miradas. ¿Te animarías a lucir una manicura como esta en tus fiestas decembrinas?

SIGUE LEYENDO

Las uñas negras son la apuesta más elegante para este invierno

Las uñas neón de Belinda serán tendencia este invierno

Uñas de galaxia, la tendencia de manicura que querrás llevar en otoño e invierno