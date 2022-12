Invierno: 3 perfumes con olor fresco que debes de tener esta temporada

El invierno está a punto de iniciar y con su llegada no sólo hay que estar pendientes de las tendencias de moda como la ropa con estilo gótico que no deja de causar furor en la red, pues también se debe cuidar el resto del estilo con las mejores ideas de belleza y cuidado personal, en donde no pueden faltar los perfumes con olor a fresco que sin duda te ayudarán a estar en sintonía con la temporada. Una de las mejores partes es que es una de las opciones perfectas para cautivar a todos a lo largo a diciembre a marzo y saliendo de los clásicos olores dulces que son tan populares durante estos meses.

A pesar que el olor a fresco trae una energía diferente a lo que solemos estar acostumbrados, se trata de la apuesta perfecta para conseguir una imagen elegante y muy juvenil incluso en las fiestas decembrinas que incluyen desde las posadas, hasta la cena previa a la Navidad u otras reuniones con seres queridos. Y es que aunque la palabra probablemente te haga pensar en algo tropical (que en parte es correcto), lo cierto es que recupera aromas naturales y un tanto boscosos con los que acompañarás a la perfección los días más fríos del invierno.

¿Qué perfumes puedo usar esta temporada?

Nuestra recomendación para que logres dejar huella en esta temporada sin tener que recurrir a los olores florales que más bien hacen pensar en la primavera, es apostar por aquellos que son muy suaves y a la vez refrescantes; el truco está en apostar por fragancias que recuerden lo frutal como los cítricos, pues muchos de éstos son frutas de temporada. Asimismo, aquellos olores rústicos son perfectos para hacer el match perfecto al recordarnos aquellos recorridos en el bosque y que si se utilizan para la Navidad te ayudarán a conseguir una imagen perfecta.

Completarán tus looks de la temporada. (Foto: Pexels)

Una de las mejores partes de esta lista de tres perfumes es que puede ser perfecta tanto para ti como para regalar a lo largo de las fiestas decembrinas, pues sus olores saben cautivar a todo el mundo por lo suaves, discretos, elegantes y naturales que resultan; en cambio las fragancias más dulces pueden llegar a ser un dolor de cabeza (literalmente) para muchas personas, además que no son los favoritos para usar en espacios cerrados.

Así que si quieres lucirte esta temporada consulta los siguientes perfumes.

Chanson D'eau original

Durante el invierno no pueden faltar las deliciosas mandarinas que además de estar en temporada acompañan a muchos de los platillos y bebidas. En lo que respecta a perfumes, este olor te puede ayudar a conseguir ese estilo fresco, elegante y que vaya en sintonía con la época; una de las mejores partes de esta opción es que el aroma se complementa a la perfección con albahaca y lavanda. Asimismo, encontrarás notas de corazón de cardamomo, jazmín y mango; mientras que las notas de fondo son sándalo y haba tonka.

(Foto: Especial)

Citrus green apple

Otra alternativa más es este perfume de Dossier que además es ideal para los veganos y que al igual que el anterior recupera el olor fresco gracias a cítricos como la lima o el cédrat. Algo que llama la atención es que está muy alejado de las fragancias convencionales y en cambio destaca por las notas florales picantes que contrastan a la perfección con manzana verde y flores frescas.

Por otro lado, destaca por notas de corazón de campanilla, jazmín y rosa, además de notas de fondo de ámbar, madera de cedro y almizcle que te ayudarán a conseguir un aroma natural.

(Foto: Especial)

Signorina Misteriosa

Finalmente, para aquellas mujeres que buscan un olor fresco en sus perfumes de invierno, pero sin desprenderse por completo de los dulces, esta opción de Salvatore Ferragamo es perfecta, ya que destaca por la fragancia a ámbar, zarzamora y neroli como notas de salida; mientras que las de corazón son nardos y flor de azahar del naranjo, combinadas con las de fondo de mousse de dulce de leche, vaina de vainilla negra y pachulí.

(Foto: Especial)

