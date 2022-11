Perfumes dulces: 3 lociones para conquistar este invierno y fiestas decembrinas

Nos encontramos exactamente a un mes de iniciar el invierno y los últimos días de noviembre nos han dejado en claro que el frío se debe de tomar en cuenta tanto en el mundo de la moda con los looks más abrigadores, como en el de la belleza con rutinas de skin care para proteger la piel e incluso aspectos básicos como oler bien en todo momento, por lo que los perfumes son indispensables. Sin embargo, sabemos mejor que nadie que dar con las fragancias ideales puede ser todo un reto ya que no sólo hay que conseguir que el olor se impregne por varias horas, sino también que recuerde a la temporada.

Y aunque en el invierno se buscan olores cálidos, no siempre son los ideales, pues aquellos que recuerden a lo natural e incluso al rocío de las flores, postres, galletas y bebidas que abundan por las fiestas decembrinas también son perfectos para agregar al neceser. La mejor parte de apostar por perfumes que recuerden a todo lo anterior es que te ayudarán a estar en armonía con el ambiente, ¿te imaginas llevar uno con olor tropical o a limpio? Si bien no es un error, te sentirás fuera de lugar, ya que lo ideal es apostar por lo dulce.

Una de las ventajas de apostar por perfumes con olor a dulce en esta temporada es que opciones hay muchas y sólo tendrás que elegir tu favorita y la que mejor se adapte a tu estilo; para ello puedes elegir entre una larga lista de opciones que van desde lo natural al recordar a las flores y ese anhelo por la llegada de la primavera, hasta aquellas fragancias que te recuerden a los olores y sabores de las fiestas decembrinas como los platillos con jengibre y rosas, el limón u otras frutas que año con año están presentes en bebidas como el ponche navideño.

Los perfumes que no pueden faltar en tu neceser este mes de diciembre

Algo que no puede pasar por alto de los perfumes es que no sólo son ideales para nosotros mismos, sino que también son alternativas perfectas para regalarlos a amigos y familiares, por lo que esta lista no sólo te puede ayudar a conquistar el invierno y las fiestas decembrinas, sino también para darle un presente a tus seres queridos en esta temporada navideña en la que un regalo puede alegrar la vida de muchos.

Por supuesto, las ventajas que tienen estas fragancias con olor dulce van más allá de la época, ya que de apostarse por los aromas más naturales y florales, también serán perfectos para usar durante la próxima temporada de primavera-verano, en donde la pasión por la naturaleza y el calor también salta a la luz. ¿Te animas a agregarlos a tu neceser? A continuación te compartimos la lista para que los aproveches al máximo.

Byredo

Gucci flora

Obvious

El primero de ellos será perfecto para que te sientas como en casa y el espíritu navideño aún si estás en la oficina y es que en sus ingredientes destacan las notas de cabeza de canela, cardamomo, zanahoria, mantequilla de lirio y jengibre que sin duda te harán pensar en los postres de la temporada. La mejor parte es que se trata de un olor suave y discreto que puedes usar en cualquier ocasión y la novedad es que es magnífico tanto para mujeres como para hombres.

Por otro lado el perfume de Guggi Flora Gorgeous Jasmine es ideal para aquellas mujeres que quieren una fragancia más femenina, suave y dulce con la cual dejar huella en todas las fiestas decembrinas. Entre sus ingredientes destacan el jazmín, sándalo y benjuí, mientras que ese toque de temporada lo dan las notas de mandarina y magnolia que nunca pueden faltar en el invierno.

Finalmente, el perfume Obvious es perfecto para quienes buscan un aroma dulce, pero más natural y suave, además de estar combinado con otras fragancias que recuerden a la naturaleza y al toque rústico que también se consigue en el invierno gracias a los pinos recién cortados y que adornan las casas, oficinas y prácticamente cualquier espacio disponible. La gran sensación de esta última opción es que tiene un toque de ámbar con cítrico, pero también un olor a madera y a terroso que lo convierte en la opción perfecta tanto para mujeres como para hombres.

