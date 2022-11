Ponche: 3 frutas que no pueden faltar y son ideales para no enfermarte en época de frío

La época de frío ya está aquí y aunque las tardes suelen ser soleadas y calurosas, las bajas temperaturas de las mañanas y noches nos ponen en riesgo de contraer algunas de las enfermedades más comunes en las vías respiratorias y que no conocen de edades, pues así como afectan a los niños también lo hacen con los adultos. Aunque mucho se habla de los remedios para combatir los malestares ocasionados por estas enfermedades, como es el caso de la leche con bombones, poco se conoce sobre las bebidas ricas en nutrientes con las que el cuerpo puede protegerse.

Una de ellas es el ponche de frutas que suele ser el protagonista de las fiestas navideñas, pero que se comienza a preparar desde noviembre, pues sus ingredientes destacan por ser de temporada, es decir, que son alimentos que sólo se encuentran en estos dos últimos meses del año o que su sabor es aún más agradable al paladar. Por si fuera poco, el gusto no es el único que resulta favorecido, pues incluso el sistema inmune resulta beneficiado gracias a los variados nutrientes que contiene la bebida.

Así que si durante esta época de frío no quieres enfermarte con gripe o resfriados comunes y el ponche es una de tus bebidas preferidas, nuestra recomendación es que no le hagan falta estas tres frutas ricas en antioxidantes y populares por sus beneficios a la salud. Ya que cada familia suele tener su receta para el preparado de la temporada, eso sin mencionar que hay algunos sabores que no son del agrado de todos, pero que ayudan a mantenerse sano. ¿Los pones a prueba?

La guayaba no sólo es la protagonista de la bebida, sino también una de las más saludables. (Foto: Pexels)

Guayaba

Además de ser una de las frutas de temporada y que ayudan a darle más sabor a la bebida navideña, la guayaba es reconocida por las autoridades mexicanas como una de las mejores alternativas para cuidar la salud en época invernal, ya que ayuda a "prevenir enfermedades respiratorias". Esto gracias a que es rica en vitamina C, uno de los nutrientes esenciales y que también se encuentra en los cítricos.

Es por ello que se recomienda a la población un consumo frecuente, ya que de esta manera se "permite al cuerpo ser más resistente a los agentes infecciosos y a prevenir las enfermedades de las vías respiratorias, así como gripas, conjuntivitis y afecciones intestinales". Por otro lado, los beneficios también se verán a largo plazo, ya que también destaca por ser ayudar con la cicatrización y "evita el envejecimiento de membranas, piel y pelo".

Tejocote

La segunda fruta indispensable en esta temporada es el tejocote que además de estar presente en el ponche de frutas, también es posible encontrarlo a lo largo del año en licores o dulces típicos. La mejor parte es que es uno de los remedios caseros con los cuales combatir las enfermedades de la temporada de frío como la gripe o la tos, además que ayuda a prevenirlos, ya que al igual que las guayabas, es rico en vitamina C que ayuda a fortalecer al sistema inmunológico.

Los cítricos también son excelente fuente de vitamina C; agrégalos a tu dieta en esta época de frío. (Foto: Pexels)

Por si fuera poco, se trata de un alimento recomendado para pacientes con diabetes, ya que según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, "disminuye los niveles de glucosa en la sangre". Mientras que gracias al ser rico en complejo B también ayuda a que la apariencia de la piel, uñas y cabello se vea favorecida.

Manzana

Finalmente, el ponche de frutas no está completo sin las manzanas que, aunque se encuentran a lo largo del año, durante la época de frío pueden convertirse en grandes aliadas, eso sin mencionar que nadie le pone un "pero" a este alimento. La ventaja es que son una excelente fuente de vitaminas A y C, es decir, los antioxidantes que el cuerpo necesita para mantenerse saludable y con los que el organismo puede eliminar todas las toxinas. Además, si ya tienes gripe o alguna otra enfermedad en las vías respiratorias, su ingesta ayudará a combatir los malestares.

