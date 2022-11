Rutina de skin care para invierno: así debes cuitar la piel de tu rostro en temporada de frío

La peor pesadilla para muchas personas llega durante la temporada otoño-invierno, pues las bajas temperaturas no sólo repercuten en el frío que se puede sentir en el cuerpo, sino también en nuestra apariencia y es que así como hay quienes solamente sufren por los labios resecos, hay otras que ven los daños en todo su rostro. El cutis, al tratarse de una zona tan delicada, debe de tener ciertos cuidados y un error muy común entre la población es pensar que dichos daños solamente ocurren en la temporada de verano cuando el sol impacta con mayor fuerza y el cuerpo entero pasa horas bajo la alberca o el mar.

Sin embargo, el clima frío de estos últimos meses del año y los venideros del invierno también tienen estragos en nuestra piel y es por ello que es muy necesario protegerla más que nunca para evitar lesiones que pueden ir desde resequedad, enrojecimiento y en casos más extremos inflamación o pequeñas cortadas a causa de las quemaduras que dejan las bajas temperaturas. Así que si tú eres de las personas que más sufren en esta época del año, debes de ser generosa con tu piel, en especial la de las manos y del rostro que suelen ser la más afectadas.

¿Cuáles ya realizas? (Foto: Pexels)

En lo que respecta al rostro, te compartimos algunos tips indispensables que debes de realizar este invierno a la hora de hacer tu rutina de skin care, pues te ayudarán a tener una piel de porcelana y siempre hidratada, además que en unos años y con más edad agradecerá, en especial si tienes menos de 25 años. ¿Los pones a prueba?

Todo lo que debes de implementar en tu rutina de skin care

Aunque aún faltan unos meses para la llegada del invierno, muchas personas comienzan a notar los cambios en la apariencia de la piel del cutis desde el otoño y es por ello que llegó el momento del año en comenzar a proteger el rostro para que cuando las temperaturas sean aún más frías, no resientas tanto el cambio. La mejor parte de esta corta rutina de skin care es que no necesitarás pasar horas aplicando productos, pues como te hemos contado en otras ocasions, hasta en el mundo de la belleza y el bienestar, menos es más.

Uno de los primeros aspectos que no debes de descuidar es la hidratación, por lo que todas las mañanas antes de aplicar el maquillaje y todas las noches después de lavar el rostro, es fundamental que apliques una capa de crema hidratante, pero antes de hacerlo nuestra recomendación es que busques la adecuada para tu tipo de piel, ya sea que sea seca o grasa, pues con ello notarás mejores resultados.

No olvides aplicar el un sérum. (Foto: Pexels)

Asimismo, es fundamental que también uses protector solar durante la temporada de frío ya que te ayudará a no resentir tanto los daños de cambios de temperatura, pues también es perfecto para proteger de luces artificiales y los del sol que no sólo están presentes durante el verano, además que previene el envejecimiento prematuro.

En tu rutina de skin care tampoco puede faltar el aplicar un sérum rico en antioxidantes y la buena noticia respecto a este producto que no todas tienen en su kit de belleza, es que es muy fácil de encontrar y sus precios son tan variados que no afectarán tu bolsillo, aunque siempre están aquellas alternativas cuyos precios son más elevados. En cualquier caso es importante que busques aquellos fortalecidos con vitaminas A y C que son las mejores fuentes de antioxidantes que te ayudarán a combatir con los radicales libres y mejorar el aspecto de tu piel.

Finalmente, pero no menos importante, debes de ser muy cuidadosa a la hora de lavar tu rostro y cuerpo, pues es común que muchas personas usen agua muy caliente que puede dañar la piel y más en esta temporada de invierno. Lo ideal es que apuestes por agua tibia para cuidar la salud de la piel y con ello no sólo nos referimos a la del cutis, pues con esto evitarás la deshidratación y complementarás los beneficios y efectos de las cremas.

