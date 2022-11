Moda: 3 maneras de combinar un pantalón blanco y verte elegante

Un pantalón blanco nunca puede faltar en nuestro guardarropa, ya que se trata de la prenda por excelencia más elegante para usar en cualquier ocasión y sin importar la edad, pues en todos los casos ayuda a conseguir una imagen perfecta en cuestión de segundos; sin embargo, al igual que con otras prendas, combinarla puede ser todo un reto y es que, ¡luce increíble con todos los colores!

Por supuesto, hay reglas básicas de moda que se deben de seguir y así como es posible lucir este tipo de pantalones con el rosa neón más encendido, también se puede usar con los tonos tierra o neutros para darle un toque igual de chic y elegante. Además, no puede pasar por alto que cada temporada de invierno el blanco se convierte en uno de los colores que no pueden faltar en nuestros looks, ya sea con prendas o con accesorios, por lo que tener un pantalón de vestir, de pana, jeans e incluso un chándal te salvará de un apuro.

Como te adelantábamos, un pantalón blanco, sin importar su textura, forma o diseño siempre combinará con todo y al tratarse de un tono neutro es ideal para presumir una imagen muy elegante y claro que hay prendas que ayudan a romper dicho estilo, es por ello que te compartimos esta guía básica para que impongas moda como toda una fashionista en la escuela, oficina o en un brunch con tus amigas. Pues con estas ideas te convertirás en la mejor vestida y no solo durante este invierno, pues se trata de un color atemporal que te puede salvar de un apuro de moda en cualquier época del año.

Looks total white

Los tacones pueden conseguir una imagen elegante en cuestión de segundos. (Fotos: Pinterest)

Esta primera idea de look es perfecta para quienes buscan un estilo sencillo y discreto con el cual pasar inadvertidas, pero seguir presumiendo su lado más glamuroso. La mejor parte de apostar en un look total white es que tendrás el outfit del día en cuetión de segundos; el único truco que tienes que seguir es buscar una blusa o suéter del mismo color o de uno similar, aunque nuestra recomendación es optar por la última prenda para los días más fríos de la temporada; mientras que en el verano o aquellos días soleados, un top sin mangas será tu mejor aliado.

En cuanto al calzado, puedes jugar mucho con el estilo, ya que son perfectos para agregar un toque de color si así lo deseas, pero para mantener una imagen elegante y sin que resulte "too much" puedes lucir tacones, botas o mules en tonos nude que de paso te ayudarán a lucir más alta.

Looks monocromáticos con un twist de color

Las siguientes dos ideas se salen del patrón anterior, aunque siguen teniendo al color blanco como el gran protagonista y una forma muy glamurosa para cualquier ocasión, incluyendo ir a trabajar a la oficina, es apostar por un pantalón acampanado que ayuda a alargar las piernas con una blusa del mismo color; sin embargo, la gran diferencia de las ideas pasadas es que se puede agregar un toque extra de color.

El look perfecto para ir a la oficina o a un desayuno. (Foto: Pinterest)

Así que no dudes en completar tu look con un blazer y botas para una imagen elegante; un truco que te ayudará a lucir icónica y al último grito de la moda es que estas dos piezas mantengan las mismas tonalidades para así crear armonía en la imagen. Por supuesto, no sólo tienes que apostar por el beige o tonos tierra y neutros, también puedes lucir los más llamativos y sin que esto sea motivo para perder el estilo.

Por otro lado, las mujeres amante del color y que no se resisten a tener un pantalón blanco siempre pueden conseguir un twist a todos los looks anteriores, pues incluso un fucsia, un verde o amarillo neones son perfectos para contrarrestar la pureza de la prenda estrella. La mejor parte es que todas las ideas se pueden ajustar a tu estilo personal, un ejemplo de ello es que de llevar un corte skinny, también es posible presumir un acampanado como el culotte o la forma que más favorezca a tu figura.

No olvides que aunque un pantalón blanco es un básico del guardarropa también puedes presumir las tendencias de cada temporada, así que no dudes en tener más de un diseño para que te salve de un apuro. Algunas de las apuestas más fuertes del momento son los tiros a la cadera y los altos, los mom jeans y los acampanados, mismas que prometen quedarse para todo el 2023.

El color más intenso también puede ir en accesorios como las bolsas. (Fotos: Pinterest)

