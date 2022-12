Sofía Castro: recrea sus looks para Navidad sin gastar una fortuna

Los looks de las famosas siempre serán nuestra mejor inspiración a la hora de armar los propios, pues con cada atuendo sorprenden con grandes cátedras de moda en las que no sólo dictan cuáles son las tendencias, sino también cómo sacarles el mejor provecho. Aunque a nivel mundial existe una larga lista de celebridades, las mexicanas no se quedan atrás a la hora de presumir el mejor estilo; una de ellas es Sofía Castro, quien además de actriz se ha abierto paso en el mundo de la moda.

En más de una ocasión la hija de "La Gaviota" ha demostrado que es toda una fashionista y que sabe mejor que nadie cómo lucir las tendencias de la temporada, logrando lo que pocas personas: hacerlas suyas. Aunque en su estilo también es común verla con jeans y blazer para una imagen casual-formal, en diversas ocasiones ha demostrado que los vestidos más glamurosos los tiene ella y la mejor parte es que son ideales para causar furor esta Navidad.

Las prendas con brillo son básicas en cada Navidad. (Foto: IG @sofia_96castro)

De glitter a seda y látex, además de estilos en los que destaca la imagen más elegante y femenina, hasta aquellos más arriesgados y sensuales, coronan a Sofía Castro como una de las famosas con una estética muy versátil. Así que si estás en búsqueda de ideas para causar sensación durante la próxima Navidad, estos looks de la también hija del "Güero" Castro te ayudarán a arrebatar suspiros.

Vestidos largos y con escote en la espalda

Algo que se busca durante esta temporada es causar sensación e incluso usar las prendas más elegantes o arriesgadas que no es tan fácil usar el resto del año, en especial si no se habla de eventos como graduaciones o bodas. Afortunadamente, las cenas de la Nochevieja son perfectas para robarse todas las miradas y una buena forma de hacerlo es con vestidos largos y cuyo factor sensacional sean un impactante escote en la espalda.

En sus cátedras de moda, Sofía ha demostrado que siempre se puede lucir la seda o un efecto metálico con el cual ir en sintonía con la temporada, pues el brillo de estas texturas, además de aquel con glitter o diamantes es perfecto para sumarse a las tendencias que llegan cada invierno para las fiestas decembrinas. Además, algo que ha llamado la atención de su estilo es que es perfecto para lucir elegante, así que no temas usar vestidos como estos en restaurantes.

Los escotes cut out al frente también complementan el look. (Foto: IG @sofia_96castro)

Conquista la Navidad con los vestidos más elegantes y sensuales. (Foto: IG @sofia_96castro)

Látex y lencería a la vista

La Navidad no siempre se festeja en casa con la familia, también hay ocasiones en las que se organiza una celebración con los amigos y en donde el código de vestimenta es más libre como para sumarse a la fiebre de llevar lencería a la vista sin perder el estilo ni la elegancia, una tendencia a la que incluso se ha sumado Yalitza Aparicio de la forma más icónica. Por supuesto, al tratarse de los looks preferidos de las famosas, la hija de Angélica Rivera no podía quedarse fuera de esta estética.

Para conseguir un atuendo como este y mantener la elegancia basta con combinar pantalones de látex o cuero, un detalle que ayudará a que las piernas se conviertan en el centro de atención; para esta prenda no dudes en elegir colores como el vino para marcar tu estilo. Por otro lado, un bralette o top en negro contrarrestará para no tener un outfit monocromático; finalmente, un blazer (sin tallas oversize) le dará el toque final y más elegante a la imagen.

¿Cuál es tu favorito? (Foto: IG @sofia_96castro)

Una de las mejores partes de estos looks de Sofía Castro es que no tendrás que gastar una fortuna para recrearlos, pues existen plazas en las que puedes conseguir modelos a precios aaccesibles. Por otro lado, siempre está la opción de los sitios de Internet como Shein que ofrecen prendas de todo tipo y estilos, y cuyos precios son magníficos para no gastar más de 500 pesos en un outfit entero, para ello puedes seguir las recomendaciones que te hemos compartido en otras ocasiones.

Por supuesto, también puedes recurrir a bazares o a la famosa "ropa de paca" y con ello contribuir a salvar el medio ambiente ante el impacto del fast fashion; recuerda que incluso autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han alertado a la población que muchas marcas reconocidas usan materiales baratos y de mala calidad para diseñar sus prendas.

