3 ideas para decorar tu árbol de Navidad de manera innovadora

Ya entramos a la etapa final del año, así que si acostumbras celebrar la Navidad, es momento de que comiences a pensar en cómo decorarás tu arbolito y si no piensas en volver a usar los adornos del año pasado, traemos para ti algunas ideas en las que puedes inspirarte para hacer de esta tradición toda una explosión de estilo y buena suerte. Pues aunque no lo creas, la manera en la que "vistes" a tu árbol de Navidad tiene mucho que ver con la forma en la que te sonreirá la suerte el próximo año.

Por ello te damos tres alternativas para que decidas cuál encaja más con tu estilo, las cuales van desde la más femenina, hasta la más elegante, pasando por un clásico que en el que todos hemos caído o al menos hemos pensado en caer al menos una vez, así que sin más rodeos, comencemos con el listado.

1. Árbol de Navidad de colores pastel, un clásico para las más femeninas

Si eres una de las fanáticas de los colores pastel, puedes llevar esta tendencia a tu árbol de Navidad y lo mejor es que actualmente hay muchos adornos en estas tonalidades, los cuales van desde esferas, hasta peluches e incluso series con foquitos en luces de estos colores.

Así que no hay excusa para que no te decidas en "vestir" tu árbol de Navidad con esta tendencia que invadió la ropa en el 2022 y si quieres hacer más literal esto, puedes incluir olanes o listones en la decoración de tu pino navideño, tal y como se muestra en la imagen que se anexa a continuación, lo cual también te ayudará a cubrir los huecos que pueda tener tu árbol.

Este arbolito navideño es ideal para las chicas girlys / Pinterest

2. Árbol de Navidad al estilo Merlina Addams

La moda gótica regresó gracias al estreno de la serie de Netflix de "Merlina Addams", así que si tú también te identificaste con este personaje, no olvides que tu árbol puede parecerse a esta perspicaz y compleja jovencita, quien siempre tiene una icónica respuesta para todos los cuestionamientos a los que se ve sometida.

Y no, no te preocupes, el hecho de colocar un árbol de Navidad negro no te traerá mala suerte en el 2023, todo lo contrario, te ayudará a concretar proyectos. Así que si quieres darle un toque de prosperidad a tu decoración navideña, puedes incluirle detalles plateados, ya que este será el color con el que se atraerá al dinero y al trabajo durante este 2023.

Si quieres algo diferente y elegante esta es la opción perfecta para ti / Pinterest

3. Un estilo divertido que puedes probar son los árboles de Navidad vestidos de caramelo

Finalmente, si lo que buscas es encontrar a tu media naranja y que este en vez de ser un amor ácido, sea un amor dulce y lleno de experiencias acarameladas, lo que tienes que hacer es literalmente ponerle caramelos a tu árbol de Navidad, ya que con esto decretarás al Universo que lo que buscas es una relación estable donde lo que reine sea la paz y la comunicación, de hay que la fluctuación de las líneas parezca nunca parar, así como se pretende que sea la confianza entre ustedes.

Como dato extra se recomienda que los caramelos sean reales, aunque si no puedes ponerlos así porque tienes niños o mascotas en casa, también puedes poner representaciones de ellos, pero para mayor efectividad, se recomienda que al menos coloques en la parte más alta del pino algunos bastones de caramelo reales para que el ritual sea más significativo.

Este arbolito es divertido y clásico / Pinterest

