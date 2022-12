No todo es navideño, este es el tutorial para conseguir el maquillaje de "Merlina Addams"

Las últimas semanas el espíritu navideño se ha visto por todos lados y de ahí que no sorprenda que las ideas de delineados con motivo de la época se hicieran virales; sin embargo, ahora que estamos más cerca que nunca de la temporada, la fiebre por este estilo se ha esfumado casi por completo. ¿La razón? que el estreno de la serie de Netflix, Merlina o también conocida como Wednesday, acaparó todos los reflectores y ahora muchas personas quieren recrear el estilo que lució la protagonista, Jenna Ortega, en el que destaca lo gético.

Por supuesto, las redes sociales se han llenado de tutoriales e ideas con las cuales conseguir una imagen lo más parecida a Merlina Addams y eso no sólo incluye su ropa negra en la que destacan las transparencias y el encaje, sino también su icónico maquillaje en el que se combina esa imagen gótica, pero manteniendo una imagen muy natural. En plataformas como TikTok e Instagram muchos usuarios han dejado en claro que no todo en el mundo de la belleza es lo navideño, al menos no por el momento, y que la fiebre por lucir el negro llegó también al mundo del maquillaje.

¿Cómo se consigue el maquillaje de Merlina?

Así que si tú al igual que otras personas quieres lucir idéntica a Jenna Ortega en su personaje más icónico debes de seguir unos cuantos pasos que son muy fáciles y rápidos de recrear, por lo que incluso los principiantes en el mundo del maquillaje podrán tener un resultado perfecto en cuestión de minutos.

¿Te animas a recrear el look? (Foto: Netflix)

La mejor parte es que no se necesitan muchos cosméticos y estamos seguras que en tus básicos del neceser encontrarás todo lo que necesitas, además de una sombra negra que es la gran estrella del look, así como un labial rojo para complementar el maquillaje.

Lo primero que tienes que hacer es colocar corrector en tus ojos, pero no con la intención de cubrir las imperfecciones ni tapar las ojeras, que son parte esencial del look; en cambio asegúrate de crear un efecto alargador en los ojos para conseguir esa imagen misteriosa. Para ello coloca el producto en forma diagonal de la comisura de tus ojos y por debajo del lagrimal. Difumina a la perfección. Para una piel perfecta como la de Merlina puedes aplicar tu base, pero asegúrate que la capa sea muy fina para conseguir un rostro natural y con efecto de piel de porcelana. Contornea tu rostro para hacerlo más afilado; para ello puedes aplicar tu técnica preferida y según tus facciones, o bien, sólo colocarlo por debajo de los pómulos para hacer más delgado el rostro. Ahora peina tus cejas y aplica poco maquillaje, recuerda que deben lucir naturales, definidas y pobladas. Toma un poco de sombra negra y aplícala en las comisuras de los ojos consiguiendo ese efecto alargador en los ojos, muy similar a los siren o foxy eyes. Si lo deseas puedes realizar un delineado negro, pero cuida que no se robe el protagonismo. Coloca sombra en el párpado fijo para crear profundidad y únelo con la sombra del móvil. En este paso también puedes difuminar este tono oscuro con uno marrón o rojizo para darle ese toque más gótico al maquillaje. Pinta la línea de agua de color blanco para conseguir un efecto de ojos grandes. Aplica máscara de pestañas para mayor dimensión en la mirada. Por último aplica labial rojo en tus labios, pero procura que el centro sea el más pigmentado; nuestra recomendación es recurrir a las tintas coreanas.

El paso a paso del maquillaje. (Fotos: TikTok @madddnot)

Con estos sencillos pasos conseguirás lucir como Merlina Addams y sin tener que pasar horas frente al espejo tratando de conseguir el estilo; aunque esta técnica de maquillaje que intervino en las tendencias navideñas luce magnífico por sí solo también se puede combinar con un peinado de trenzas y flequillo que sin duda harán que todos recuerden a este icónico personaje. ¿Te animas a sumarte a esta tendencia viral?

