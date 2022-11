Cortes de cabello para bajitas: 5 estilos que te harán lucir más alta

Una de las metas de las mujeres bajitas es encontrar todos los estilos posibles que las ayuden a lucir más altas y con ello no sólo se incluyen los trucos de moda relacionados a la ropa para conseguir un efecto alargador, sino también aquellos secretos del mundo de la belleza que pueden resultar muy favorecedores. Aunque poco se habla sobre ello, lo cierto es que hasta el mínimo detalle puede afectar y el cabello no es la excepción; la gran prueba de ello es que un mal corte se convierte en la peor pesadilla de muchas ya que la imagen entera se ve implicada.

El cabello es una de las piezas claves para lucir siempre arregladas y es por ello que muchas mujeres dedican tanto tiempo a cuidarlo o peinarlo; sin embargo, para muchas puede llegar a pasar por alto que los cortes se deben elegir sabiamente para conseguir una imagen impecable, por supuesto siempre siguiendo ciertas recomendaciones. Y es que como te hemos contado en otras ocasiones, cada estilo se debe adaptar al rostro de la persona para hacerlo lucir, pero no es lo único a considerar, pues la estatura también ayuda a determinar que looks lucen mejor, en especial cuando se trata de las mujeres bajitas.

De ahí que no sorprenda descubrir que incluso los estilistas recomiendan ciertos cortes que sigan las tendencias de belleza del momento, pero que a la vez sean idóneos para las clientas. Afortunadamente, si se habla de las que miden menos de 1.60 metros, pueden elegir entre una larga lista de looks que incluyen lo corto y lo largo; mismos que ayudan a resaltar la figura ayudando a que cualquiera luzca más alta y a continuación de presentamos cinco de ellos.

Bob clásico

En capas

Long bob

Mullet

Pixie

Bob clásico

El primero de los cortes de cabello que puedes lucir esta temporada y que no sólo te ayudará a lucir más alta, sino también a lucir en tendencia, pues el bob clásico ha sido uno de los preferidos del año; la mejor parte es que le favorece a todos los tipos de rostro y se puede ajustar según tus facciones para hacerlas resaltar. Algo que debes de tomar en cuenta es que para conseguir el efecto deseado resulta necesario que el cuello quede a la vista.

En capas

Ya sea en una melena midi o en un corte bob, las capas también son excelentes aliadas de las mujeres bajitas, ya que ayudan a crear diferentes niveles y dimensiones que potencian ese efecto alargador. Además es una excelente alternativa para quieres tienen el cabello fino o en pocas cantidades, esto gracias al volumen que se genera con el estilo. Asimismo, se puede acompañar con un flequillo lateral para conseguir un look único.

Aunque se suele pensar que sólo las mujeres altas pueden llevar la melena larga, lo cierto es que añadirle capas y textura al pelo es una idea excelente para evitar que la figura se vea más pequeña de lo que es; así que si lo tuyo son las cabelleras XXL, no dudes en apostar por esta forma.

Long bob

Otro de los favoritos de la temporada y que resulta ideal para un estilo renovado y que se puede lucir sin importar la edad es el long bob y que además es perfecto para quienes quieren una melena corta, pero no demasiado. El largo ideal es a los hombros como máximo, pues nuevamente el dejarlos te dará un plus para verte más alta; uno de los trucos a la hora de estilizarlo es peinarlo con una raya lateral, pues esto permitirá un efecto alargador en el rostro que sin duda influirá en tu figura, asimismo no olvides dejar descubierta al menos una oreja.

Mullet

Mientras que para quienes buscan cortes de cabello más arriesgados e igual de favorecedores cuando se mide menos de 1.60 metros, el mullet es una de las mejores opciones ya que enmarca el cuello y al dar volumen en la parte superior de la cabeza, acompañado de un degrafilado y poca dimensión en los laterales y puntas, ayudará a que te veas más alta al instante. Además se puede combinar con un flequillo asimétrico o por arriba de las cejas para estilizar aún más la imagen.

Pixie

Como habrás notado, uno de los trucos esenciales para las mujeres bajitas es dejar al descubierto el cuello y las orejas, pues esto juega un papel alargador que beneficia a toda la figura y es por ello que las melenas extra cortas no podían faltar en esta lista. Lo ideal es ayudar a darle mucho volumen a la parte superior de la cabeza que cree equilibrio y asimetría con el rostro.

¿Cuál de ellos te animas a lucir para un cambio de look?, recuerda que todos ellos también tienen diversas versiones con las cuales ajustarlos a las facciones de tu rostro para que luzcas perfecta. Asimismo, puedes complementarlos con flequillos, siempre cuidando que la cara no se vea demasiado pequeña o se desvanecerá la idea para que te veas más alta.

