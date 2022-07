Cepillo de madera, el truco definitivo para evitar el frizz este verano

El verano es para muchas personas la temporada perfecta, ya sea por las vacaciones o por el clima caluroso y aunque tiene una larga lista de ventajas, también se trata de una de las estaciones del año más complicadas en las que el calor puede desaparecer de un momento a otro hasta que la lluvia sorprenda y arruine por completo un buen look. Uno de los ejemplos más claros y comunes es en el cabello, pues el frizz parece no querer alejarse de las melenas y es por ello que en esta ocasión te compartimos el truco con el cual evitar este problema.

Aunque muchos diseñadores y estilistas colocaron al frizz como la tendencia perfecta del verano, muchas personas se resisten a dejar sus melenas al natural, pues el encrespado no es lo suyo, eso sin mencionar que al dejarlo el aspecto de la melena cambia por completo y le da una imagen porosa, encrespada, seca y sin brillo, algo totalmente opuesto al resto de tendencias que colocan a la suavidad y al brillo como los grandes protagonistas.

Lo anterior ocurre por el calor y la humedad de la temporada, dos aspectos que provocan deshidratación y resequedad en el cuero cabelludo y en el pelo. Además, si se aprovecha la temporada vacacional para viajar a destinos en los que lo anterior se combine puede ocasionar que el cabello sufra grandes daños, ya que se pierde la humedad y se fomenta el encrespamiento y la sequedad. Afortunadamente existe un producto con el cual siempre lucir una cabellera perfecta y como recién salida de la estética con mucho brillo y suavidad.

El cepillo de madera debe estar en tu kit de belleza. (Foto: Pexels)

Se trata de un cepillo de madera, uno de los grandes secretos de los estilistas, pues este artefacto no sólo sirve para desenredar el cabello, sino también para cuidar la salud del pelo y es por ello que es uno de los favoritos de todas las personas amantes de la belleza y el estilo. Es por ello que en esta ocasión te compartimos todo lo que tienes que saber para cuidar de tu melena y del uso de este producto para ver los resultados desde el primer uso.

De acuerdo con los expertos en belleza, siempre se debe tener a la mano un cepillo de madera, pero no cualquiera, ya que para que su efecto antifrizz funcione, hay que procurar que las cerdas sean anchas y cortas, algo que hará que el desenredo sea más sencillo. El gran secreto de este producto recae justo en sus materiales, ya que la madera es un aislante del frizz y lo controla; de hecho, con una sola pasada la estática desaparece por completo.

Cabe destacar que quienes lo han puesto a prueba no sólo confirman sus efectos para erradicar el encrespado que ocasiona el verano, sino también lo perfecto que es para cuidar de la cabellera, ya que el clima de la temporada fomenta la resequedad, ocasionando puntas abiertas, pero al apostar por este artículo no se daña el pelo, algo que sí puede llegar a ocurrir con otros cepillos o peines, así como con los tirones fuertes.

También se pueden usar peinas de madera. (Foto: Pexels)

Asimismo, sus cerdas anchas y separadas pueden lograr un efecto de masaje en el cuero cabelludo, algo que estimula la circulación sanguínea y, a la vez, ayuda con el crecimiento del cabello.

La mejor parte de usar un cepillo de madera es que no es exclusivo par aun sólo tipo de melena, sino que se puede usar desde el lacio perfecto hasta el más rizado y en todos dará los mismos beneficios. A pesar de ello es importante mencionar que la técnica para pasarlo dependerá de la forma del cabello, pues mientras en los lacios no causará mayor problema, en los rizados, habrá que deslizarlo en mechones pequeños para no arruinar la textura de los rizos ni esponjar la melena.

Un consejo extra que te compartimos y con el cual podrás olvidarte de este problema, es combinar el uso de tu cepillo de madera con productos para el cuidado del cabello, ya sean aceites u otras alternativas, para proteger el pelo de los rayos solares y de otras fuentes de calor, ya que el sol, tenazas y plantas pueden provocar que la melena se queme, se deshidrate e incluso pierda humedad, fomentando su fragilidad y brillo, además que la aparición del frizz será inevitable.

Las cerdas siempre deben ser gruesas. (Foto: Pexels)

