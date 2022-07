Baby wave bob, el nuevo corte de cabello que está arrasando este verano

El cabello corto y que no rebase los hombros sigue siendo el preferido del año, además que ayuda a tener la mejor sincronía con el verano, pues un estilo relajado queda de maravilla con el resto de tendencias de la temporada y según los estilistas, no hay mejor opción que el baby wave bob, una nueva tendencia que llegó para renovar los cortes bob que han marcado el mundo de la belleza desde el invierno pasado.

Así que si buscas un cambio de look para las vacaciones de verano, no lo pienses más, pues el baby wave bob es la mejor opción y la más atinada para lograr esa imagen relajada, femenina, estilizada y con un toque en el cabello que sólo logran los días en la playa, pues si por algo destaca este corte de pelo es por el volumen, ondas suaves y con un poco de frizz (que aunque no lo creas está de moda), justo como las imágenes playeras que todas conseguimos durante esta temporada.

Este corte se debe llevar a la altura de las clavículas. (Foto: Pinterest Idefinewig)

La mejor parte de esta nueva tendencia es que tiene muchas ventajas y es por esa misma razón por la que se ha convertido en el corte estrella de la temporada y ha arrasado con otros estilos, además no requiere mucho mantenimiento, es fácil de peinar, se ajusta a la perfección con todos los tipos de rostros y cabellos. Por lo que no hay pretexto para no darle un a oportunidad y conquistar los próximos meses con la apuesta de moda y más viral en redes sociales.

¿Cómo se logra el baby wave bob?

Lo primordial a considerar, se tenga la melena lacia o rizada, es que el largo perfecto es a la altura de las clavículas y al igual que con otras tendencias del momento, se debe apostar por las capas, pero procurando que sean cortas y suaves, mejor conocidas como "capas bebés", ya que este pequeño detalle ayudará a marcar la diferencia y a que se pueda peinar en todas las direcciones.

Asimismo, debes recordarle a tu estilista que para que el corte baby wave bob luzca como se debe, es muy importante prestar atención a las puntas, siempre procurando dar peso en esta zona. Cabe destacar que este detalle y las capas suaves son factores clave que no pueden pasar por alto, ya que ayudarán a dar volumen a la melena y con ello lograr el resultado perfecto para estar en tendencia con el verano.

Este corte también luce perfecto con cabello lacio. (Foto: Pinterest Daily Wigs)

Las ondas pueden ser muy marcadas y con una raya en medio. (Foto: Pinterest Yolissa Hair)

Una de las alternativas a considerar son los flequillos, pues son el complemento perfecto para todo tipo de cortes de cabello, eso sin mencionar que son tendencia este verano. Por supuesto, se puede jugar con cualquier tipo de estilos como el drape bangs, el bardot o el abierto que le favorece a todos los tipos de rostros.

Mientras que para el peinado, en cabello lacio puede lucir perfecto por sí mismo, aunque para darle ese aspecto desenfadado que tanto ha conquistado el verano, se pueden agregar ondas suaves o ligeramente marcadas. Asimismo, las rayas laterales son la opción perfecta para ganar volumen y lograr que el rostro se vea más alargado, en el caso de quienes tienen la cara redonda.

Por otro lado, el corte baby wave bob se ha convertido en la tendencia perfecta para quienes tienen el pelo rizado, ya que sólo basta con aplicar crema para peinar para darle forma a los rizos.

Este es el corte preferido para el verano. (Foto: Pinterest Daily Wigs)

SIGUE LEYENDO

El truco definitivo para hacer crecer tu pelo en una semana

Wolf cut, el corte de cabello ideal para presumir el mejor estilo

¿Cabello estilo Barbie? Estos son los 3 tintes rosas que causarán furor en verano