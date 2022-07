¿Cabello estilo Barbie? Estos son los 3 tintes rosas que causarán furor en verano

Las famosas siguen sorprendiendo con radicales cambios de look con los que por fin se están despidiendo de las melenas oscuras que ganaron popularidad desde el invierno y ahora han dejado en claro que para lucir a la moda durante el verano los tintes fantasía son la mejor opción, sobre todo si se llevan en tonos rosas. Por supuesto, la influencia de este color no podía faltar en las cabelleras en un momento en el que es el gran protagonista de la moda y la belleza.

Además, celebridades de la talla de Dua Lipa, Megan Fox y Hailey Bieber han apostado por esta nueva tendencia de llevar el cabello rosado y combinarlo con la fiebre por los looks de Barbie que están arrasando a nivel mundial, y el resultado no sólo es perfecto, sino que es la opción más estilizada y glamurosa del año. Claro que cada una de las famosas ha impuesto su propio estilo y demostrado que los tonos rosas de pelo pueden variar mucho.

Es por ello que en esta ocasión te compartimos los tres tintes rosas que están causando sensación y que son perfectos para un radical cambio de look; la mejor parte es que se pueden lucir en cualquier estilo, ya que las tendencias del momento permiten usar melenas cortas, XL y XXL, así que sólo basta con escoger el tono deseado y teñir el pelo.

Cabello fucsia

El más reciente cambio de imagen que ha conquistado las redes es el de Dua Lipa, quien se despidió de su cabello negro para lucir un fucsia con el que impuso un estilo totalmente diferente a lo que se había visto en los últimos meses. Para lograr este tono hay que usar champús matizantes que ayuden a mantener una melena ceniza.

Asimismo, la cantante dejó en claro que las melenas XL son la mejor opción del verano, sobre todo si se llevan en capas y con flecos largos.

Dua Lipa con el color de moda del 2022. (Foto: IG @dua Lipa)

Rubios con luces rosadas

Sin embargo, los colores intensos no son la única opción para sumarse al estilo de Barbie, pues si algo ha presumido Megan Fox con sus looks inspirados en la muñeca de Mattel, es que aquellos tintes sutiles también son ideales para conquistar el verano. Para su nueva imagen, la actriz apostó por una melena rubia en la que las raíces negras a la vista también tuvieron protagonismo.

Claro que lo que causó furor fue ver que la famosa no sólo se sumó a la fiebre por los rubios, sino que marcó su estilo personal al agregar luces rosadas con una tonalidad en pastel. Aunque esta tendencia se puede llevar en todo el cabello, este look confirmó que de medias a puntas también se consigue un efecto con destellos ideal para brillar con el sol de la temporada.

Esta alternativa es ideal para quienes buscan un look menos llamativo. (Foto: IG @meganfox)

Rosa chicle

El tercero de los tintes que no pueden faltar este verano si lo que se quiere es seguir las últimas tendencias de belleza, es el rosa chicle, mismo que llevó Hailey Bieber hace unos meses. Cabe destacar que la modelo fue una de las primeras famosas en cambiar su look e impuso moda con el tono más llamativo del año, lo que lo convierte en la alternativa perfecta para aquellas personas que son más arriesgadas y no temen experimentar con su estilo.

Además, de tratarse del tinte más llamativo con el cual cualquiera se puede sumar a la fiebre por el estilo de Barbie, Hailey Bieber dejó ver que las melenas cortas no han pasado de moda y una alternativa es un corte bob.

La modelo lleva el tinte rosa más arriesgado. (Foto: IG @haileybieber)

SIGUE LEYENDO

Trenzas baby braids: Este es el peinado que será tendencia este verano y lo impuso JLo

Corte de pelo "saneado", el más viral para renovar el look

Bárbara de Regil se suma a Kim Kardashian e impone el rubio platinado como el tono del verano