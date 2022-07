Corte de pelo "saneado", el más viral para renovar el look

Este año las tendencias para el pelo han tenido un especial protagonismo, pues se han sumado todo tipo de etilos y formas que van desde lo corto hasta melenas XXL; sin embargo, todas ellas coinciden en una cosa: hay que apostar por una imagen sencilla y natural. Por supuesto, el nuevo corte de cabello viral en redes sociales logró recuperar estos dos aspectos para crear el resultado perfecto para lucir con la vibra y energía que transmite la temporada.

Se trata del corte con efecto saneado, ideal para quienes no quieren llevar una melena extra larga, pero que no tampoco quieren sumarse a la tendencia de los bob, pixie, bixie o mullet en el que la cabellera no llega ni siquiera a los hombros. La mejor parte es que requiere de poco mantenimiento, luce perfecto en todos los tipos de cabellos y ayuda a renovar el look sin que el cambio sea radical como para dejarnos irreconocibles.

(Foto: Pinterest Beginning Boutique)

¿Cómo es el corte de pelo saneado que conquistó las redes?

Tanto en las redes sociales como en las calles de las ciudades consideradas como los destinos de la moda más importantes del mundo, como es el caso de París y Nueva York, esta nueva tendencia se ha apoderado de todas las melenas, ya que ayuda a crear esa imagen relajada y desenfadada, pero a la vez elegante, que tanto se busca durante el verano y que es perfecta para sumarse a otras tendencias como el frizz o encrespado.

Por supuesto, el corte con efecto saneado ya se ha convertido en el más solicitado en las estéticas y lo que se sabe sobre él es que es una combinación entre capas (que también son la gran sensación del momento) con las puntas a una misma altura y sin difuminado, pues la intención es marcar una línea recta y bien direccionada que cause sensación y se robe el protagonismo, es por ello que luce perfecta con todo tipo de cabellos, aunque el trazo se marca más en melenas lacias.

En lo que respecta al largo, es importante destacar que se puede llevar a la altura deseada y según los gustos de cada persona, pues hay quienes lo lucen justo por los hombros, pero también en su versión más larga con unos cinco centímetros por debajo de ellos. Incluso, hay una versión más que cubre la barbilla, como si se apostara por un bob largo.

(Foto: Pinterest Cintya Eloy)

Como adelantábamos, esta tendencia tiene muchas ventajas y una de ellas es que es perfecta para todo tipo de cabellos, pues se adapta muy bien a los lacios y rizados, aunque uno de los peinados preferidos del momento es lucir el corte con ondas suaves y desenfadadas; sin embargo, la gran regla de estilismo es que hay que peinar con una raya en medio y dejar un par de mechones sobre el rostro para crear un efecto alargador.

Además de la raya en medio, las grandes divas de la moda han demostrado que los flequillos largos pueden llegar a ser el complemento ideal para terminar de estilizar la melena, aunque los flecos rectos también tienen protagonismo, ya que se han convertido en los favoritos del año.

(Foto: Pinterest Southern Living)

