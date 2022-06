Rapado con fleco, la nueva tendencia en cortes de cabello para este otoño

Las tendencias del otoño comienzan a hacer sus primeras apariciones y según lo que las grandes firmas de moda han dejado ver con sus recientes colecciones, un radical cambio de look será necesario si es que se quiere lucir a la moda. Lo anterior no sólo abarca las prendas que se deberán usar, sino también otros trucos de belleza en los que se incluyen los cortes de cabello que causarán furor durante los próximos meses, en especial se se lleva un rapado perfecto.

De hecho las modelos e íconos de la moda, Gigi y Bella Hadid, se convirtieron en las pioneras de una nueva tendencia para el cabello que combina un rapado en los laterales con un fleco corto, además de una melena XXL que sin duda será el corte más atrevido de la temporada y que despertará polémica, pero que a la vez es ideal para lucir un estilo único, arriesgado y moderno con el cual lucir irreconocibles, como ocurrió con las hermanas.

Este icónico y radical cambio de look fue para la pasarela de Marc Jacobs para la temporada otoño/invierno 2022-2023 en donde las influencias del punk están más que claras, sobre todo con este innovador corte de cabello que ya ha conquistado el corazón de muchas personas en décadas pasadas. Por supuesto, se puede adaptar a los gustos, pero en esta ocasión tanto las hermanas Hadid, como otras modelos, demostraron que el rapado debe ser perfecto y sin dejar rastro alguno del cuero cabelludo, mientras que el fleco debe ir a la mitad de la frente.

Este corte es perfecto para llevar las cejas afeitadas o decoloradas, como demostró Gigi Hadid. (Foto: IG @marcjacobs)

Así se debe lucir la melena en la próxima temporada

Desde la pasarela las famosas se robaron toda la atención, ya que se trata de un corte muy arriesgado y que nunca se les había visto, y si algo hay que destacar es que con este estilo no sólo impusieron un nuevo corte de cabello, sino también el nuevo color, pues luego de meses en los que los castaños, rojizos y rubios platinados fueron la sensación, ahora el negro es el gran protagonista del otoño y sin duda, le da el toque final a este look punk.

Para lograrlo se debe rapar media cabeza, como si se quisiera lograr una mohicana, pero respetando una melena extra larga que, en caso de no tener, se puede lucir con unas cuantas extensiones para car volumen y longitud al cabello. Asimismo, se debe de cuidar que la longitud ayude a crear el fleco baby bangs, que se caracteriza por ser recto y muy corto para que las cejas y parte de la frente queden al descubierto.

Bella Hadid compartió fotos de su transformación (Foto: IG @bellahadid)

Cabe destacar que Bella Hadid compartió en su cuenta oficial de Instagram parte del proceso en el que un equipo de estilistas le colocó una prótesis para lucir este estilo de pelo, por lo que quienes quieran probar la tendencia no necesariamente tienen que raparse, sino recurrir a otras técnicas de estilismo con las cuales sumarse a una imagen punk, misma que este otoño tendrá mucha popularidad, en especial para poner de moda el pelo extra lacio.

Aunque un cambio de look tan radical como este no es para todo el mundo, hemos de advertir que un rapado con fleco se puede acompañar con cualquier tipo de prendas, en especial si son oversize, pantalones y faldas de tiro bajo, además de una gran variedad de colores entre los que destacan los neutros y los tierra, por lo que lo punk no sólo se debe asociar con el negro o colores oscuros.

Por otro lado, este corte de cabello llegó en el momento perfecto para combinarlo con las cejas, pues si bien la orgánicas tienen mucha popularidad, llevarlas ultra delgadas, rapadas o decoloradas también está de moda y sin duda ayudarán a crear una imagen perfecta, según se confirmó con las modelos de Marc Jacobs.

Este rapado con fleco también luce perfecto con prendas pastel. (Foto: IG @marcjacobs)

Así luce el corte de perfil. (Foto: IG @marcjacobs)

El rapado con fleco debe lucirse con una melena XXL, lacia y negra. (Foto: IG @marcjacobs)

