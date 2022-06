Cola de caballo de Medusa, el nuevo peinado viral de Rosalía para este verano

Un nuevo peinado se ha ganado el corazón de las famosas, entre ellas Rosalía, y ha sido cuestión de esperar algunas semanas para que se volviera viral en plataformas como Instagram, pues si hay algo que lo convierte en la tendencia perfecta es que magnífico con cualquier estilo y además tiene la vibra perfecta para este verano; se trata de la cola de caballo de Medusa.

Además, este peinado es muy fácil de realizar, por lo que se convierte en la tendencia perfecta para llevar en aquellos días del verano en los que la melena es un caos; sin embargo, hemos de advertir que probablemente no sea el favorito de aquellas personas que prefieren llevar el cabello suelto para tener más estilo y es que esta propuesta de Rosalía es un recogido completo que resalta cada una de las facciones del rostro.

La cantante sorprendió hace unas semanas con este peinado que se caracteriza por tener una cola de caballo alta, pero en lugar de dejar el cabello con un lacio perfecto, hay que agarrarla con finas trenzas que ayuden a dar esa imagen de Medusa con un toque veraniego. Por supuesto, algo que se debe de tomar en cuenta es que la cantidad de trencitas depende de la cantidad de cabello y del ancho que se elija.

Las trenzas de Rosalía son ligeramente gruesas. (Foto: IG @rosalia.vt)

Asimismo, se debe prestar mucha atención a cómo se realiza el peinado, pues lo primordial es tener la cola de caballo, pero sujetada con la fuerza suficiente para que no se "baje" con el paso de las horas, sobre todo tras agregar el peso del trenzado. Lo siguiente es dividir la melena según el número de trenzas que se desean y al final sellarlas con ligas para el cabello e incluso agregar accesorios con perlas, que son la gran sensación del verano.

La cantante no es la única famosa que se ha atrevido llevar este peinado viral, pues Kendall Jenner y Bella Hadid también han demostrado estar en tendencia y llevar el mejor estilo para este verano; sin embargo, cada una le dio su toque personal para marcar la diferencia y demostrar que se trata de una opción que se puede ajustar al gusto de todos.

Así luce Kendall Jenner con el peinado más viral del momento. (Foto: IG @kendalljenner)

Por un lado, Kendall Jenner lució esta cola de caballo de Medusa con su clásica raya en medio de la cabeza que ayuda a definir el rostro y que la modelo no abandona en ninguno de sus looks, ni siquiera en semirecogidos o con la melena entera suelta. Asimismo, lo que marcó la diferencia respecto al look de Rosalía es que apostó por combinarlo con el efecto "wet hair", es decir, como si estuviera mojado y recogido a la perfección, mientras que la intérprete de "Saoko" se lució con una imagen desenfadada.

Por otro lado, la modelo Bella Hadid se lució por un look totalmente recogido, saliendo de la tendencia de peinados desenfadados y, al igual que Kendall Jenner apostó por trenzas delgadas en melenas XL. Como señalamos arriba, dependerá del ancho de las trenzas el número de éstas; sin embargo, cada quien decide cómo llevarlas, por lo que no sorprende ver que incluso hay fotos virales en Instagram en las que sólo se lucen dos trenzas largas.

Este verano está repleto de tendencias de moda para el cabello, entre ellas los flequillos, y aunque ni Rosalía ni Kendall o Bella los han lucido con este peinado, puede ser un complemento perfecto, sobre todo si se apuesta por una tendencia más bien desenfadada.

La modelo apostó por un recogido perfecto. (Foto: IG @bellahadid)

