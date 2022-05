Así puedes lograr el peinado "afro" con el que María León conquistó las redes

Si hay algo que las famosas han demostrado es que un look no es nada si no se llevan los accesorios correctos y el peinado ideal, pues estos dos factores ayudan a que cualquiera termine de lucir perfecta. Y si hay alguien que lo sabe mejor que nadie es María León, quien siempre impone moda y conquista las redes por presumir el mejor estilo y por demostrar que no tiene miedo de arriesgarse a lucir nuevas propuestas.

En su última demostración, la cantante no sólo lució un look monocromático con pantalones y top en color azul eléctrico, sino también al olvidarse de su melena larga y lacia que siempre la ha caracterizado, pues esta vez apostó por un peinado "afro" con unos chinos desenfadados que ayudan a dar esa sensación esponjosa y suave. Por supuesto, con un pelazo como este es imposible no demostrar que será una de las tendencias ideales para el verano.

María León sorprendió con este cambio de look. (Foto: Instagram @sargentoleon)

A través de su cuenta oficial de Instagram, María León dejó ver su melena más china y larga que nunca, por lo que rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde recibió cientos de halagos con comentarios como "esa pelaza", "la más hermosa", "diosa" y "cualquier look te queda perfecto", pues incluso un estilo "afro" resultó magnífico para que la intérprete de "Perro Amor" resaltara toda su belleza, acompañada por un delineado flotante que también está en tendencia.

Esta no es la primera vez que la también actriz impone moda con las propuestas más atrevidas como sus looks con tenis de diferentes colores, por lo que no es sorpresa que sus fans busquen todas las opciones con las cuales seguir a su ídola, Es por ello que en esta ocasión te contamos todo lo que debes de saber para lograr este peinado con chinos desenfadados que promete dominar todas las tendencias de este verano.

Paso a paso: consigue el "afro" perfecto

Algo que es muy importante destacar es que el cabello así de rizado es natural, a pesar de ello, quienes tienen la melena extra lacia también la pueden hacer lucir con rizos y con mucho volumen, justo como en este peinado con el que María León le dio un nuevo estilo a su melena sin tener que realizarse la permanente.

La primera de las opciones para conseguir este estilo es una de las más virales en redes sociales con los famosos tubos para el cabello; sin embargo, de elegir esta alternativa, lo ideal es escoger los tubos más delgados para que los rizos no queden gruesos y con ello se pueda lograr tener ese "afro" tan deseado.

Este peinado "afro" es ideal para las melenas XXL. (Foto: Instagram @sargentoleon)

Otro aspecto que se debe considerar es que para que los chinos se mantengan todo el día, hay que dejarlos toda la noche y a la mañana siguiente retirarlos y con ayuda de un peine separarlos con la intención de darle más volumen a la cabellera y que con ello luzca idéntico al de la intérprete de "Alquimia". Finalmente hay que aplicar fijador para el cabello para que la forma se mantenga todo el día.

La segunda opción es la más clásica de todas y con la que es más fácil de lograr los chinos pequeños que tanto caracterizan a un look "afro"; cabe destacar que para ello no bastarán dos trenzas normales, pues lo ideal es hacerlas delgadas y desde la raíz hasta las puntas. De apostar por esta alternativa, es necesario que en la cabeza haya como mínimo seis trenzas, aunque pueden ser más dependiendo de la cantidad de cabello.

En este caso también hay que humedecer sutilmente el cabello ya trenzado, aplicar fijador y dejar este peinado un par de horas (idealmente toda la noche); así cuando se deshaga cada una de las trenzas se obtendrá el volumen "afro" que se busca. Al final sólo hay que peinarlo, ya que si algo demostró María León con su nuevo look es que una raya en medio y la melena suelta son la mejor combinación.

Este es el resultado final del peinado de María León. (Foto: Instagram @sargentoleon)

