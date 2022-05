¡Usar tenis diferentes es lo de hoy! María León da cátedra de cómo lucir esta tendencia

El mundo de la moda nunca deja de sorprendernos, pues siempre llegan nuevas tendencias que en cuestión de días se coronan como las preferidas de todas; la última de ellas nació hace poco y es perfecta para las personas más extrovertida y que no temen probar nuevos estilos. Nos referimos a llevar los tenis diferentes, es decir, que uno sea de un color y el otro, tenga otras tonalidades e incluso estampados y no hay mejor ejemplo que las famosas para usar esta idea de la forma correcta.

Recientemente la actriz y cantante María León sorprendió con una sesión de fotos en la que fue imposible no prestar atención a unos coloridos tenis con los que impuso moda y dejó en claro que lo de hoy es la extravagancia con los looks más atrevidos que den pequeños guiños de lo que está en tendencia. Para ello, la famosa dejó ver que no sólo se pueden combinar dos estilos diferentes de calzado, sino que se pueden usar los colores de temporada.

María León impuso una nueva tendencia al llevar tenis de diferentes estilos. (Foto: Instagram @sargentoleon)

Este es el secreto de María León para llevar esta tendencia con el mejor estilo

Aunque la moda se hizo para experimentar, hay ciertas reglas que no se deben pasar por alto y María León las cumplió a la perfección con su look, que además es perfecto para usar lo que resta de la primavera e incluso durante el verano. Lo primordial para lograr lo anterior es siempre cuidar la paleta de colores y si se trata de un estampado, no hay nada mejor que tomar sus tonos como base para armar el look.

En el caso de la intérprete de "Perro Amor", lució un top floreado con el blanco como base y estampado en colores como el verde, amarillo y fucsia, mismos que repitió en sus tenis, pues en el pie derecho apostó por un modelo fucsia, que además es uno de los preferidos de la temporada; mientras que en el izquierdo, un diseño en tono nude y colores como el amarillo y el verde encajan a la perfección con la prenda base.

Cabe destacar que esta idea de llevar los tenis diferentes no es nada nueva y la última vez que fue tan popular fue durante el 2017, pero en décadas anteriores también se llevó mucho con otro tipo de zapatos. Lo que en pleno 2022 la vuelve tan radiante ya que se puede usar con cualquier look, aunque el gran acierto es escoger los jeans correctos.

María León recordó que lo de hoy también son los jeans holgados. (Foto: Instagram @sargentoleon)

Pues si algo han advertido las grades firmas de moda, famosas e influencers, es que lo de hoy son los pantalones holgados, por lo que se le declaró la guerra a los skinny jeans. Y si algo podemos afirmar de esta nueva tendencia de moda es que resulta perfecta para estilizar la figura y le queda magnífica a todos los tipos de cuerpos; sin embargo, lo ideal es usar estos pantalones de tiro alto, sobre todo si se busca marcar una mini cintura al estilo de María León.

Finalmente, para que el look quede a la perfección con las vibras de la primavera y del verano, lo ideal es dejar la melena suelta y con una raya en medio, justo como María León en su última sesión de fotos.

