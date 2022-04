¡Fiebre por el rosa! 5 looks para usar con el color protagónico del año

Si eres de las personas que siempre estuvieron seguras que el rosa es el nuevo negro o que aman decir "on wednesdays we wear pink", el 2022 es tu año para brillar como toda una diva de la moda, pues ya sea en un tono claro o en uno intenso, este color se ha convertido en el gran protagónico de todos los looks.

Prueba de ello es que desde que Valentino presentó en la Semana de la Moda con una colección de 81 looks con el rosa como protagonista, todas las famosas e influencers han hecho de este color su favorito para lo que resta del año, pues aunque la firma italiana lo presentó para la colección Otoño/Invierno 2022, su intensidad ya acapara todas las prendas de la temporada primaveral y veraniega.

Así que si tú también te quieres sumar a la fiebre por el rosa, te compartimos los 5 mejores looks que puedes usar para estar en tendencia esta temporada y sin caer en ningún error de moda. Pues si algo ha quedado claro es que se puede lucir en todos los estilos, incluyendo los casuales y los más elegantes.

Valentino Pink PP (Foto: Instagram @maisonvalentino)

Para los amantes del street style, los sacos no pueden faltar, por lo que un look monocromático con shorts, muy al estilo de Kristen Stewart en los Oscar 2022, es una excelente manera de comenzar a incluir el rosa al guardarropa; sin embargo, para darle ese toque especial agregar accesorios de colores que contrasten, como el naranja o el verde es un gran acierto.

Aunque si lo que se buscan son looks más discretos, pero que tengan a este color como protagonista, combinarlo con prendas blancas como pantalones anchos y playeras sin estampados es otra magnífica opción, sólo basta con agregar un blazer y unos tacones rosa chillón que ayuden a dar el toque final. Asimismo, se puede optar por hacer los blazers vestidos, una tendencia que inició Hailey Bieber.

Los blazers son uno de los básicos que no pueden faltar esta temporada. (Fotos: Instagram @eizagonzalez y @jacquemus)

Y regresando a la tendencia de los colores intensos, el rosa también se puede combinar a la perfección con colores como el verde y el blanco; en cuanto a las tonalidades es fundamental destacar que se pueden usar prendas neón, tal y como hizo Michelle Salas en uno de sus últimos looks.

Pues para combinar un top rosa neón, agregó una camisa rosada, bolso verde y jeans blancos con estampado floral, otra de las grandes tendencias para la temporada primavera-verano 2022. Por supuesto, los tonos más llamativos no son la única opción para usar este color y prueba de ello es Eiza González.

Los colores neón también son perfectos para esta temporada. (Foto: Instagram @michellesalasb)

La actriz ha hecho de este color el gran protagonista de muchos de sus looks y no podemos negar que al lucirlo en un tono pastel con un atuendo monocromático es un gran acierto de la moda, sobre todo si en el maquillaje se apuesta por un labial rojo, que es otro de los grandes colores complementarios del rosa.

Aunque hay quienes afirman que el rojo y el rosa no combinan, las famosas han demostrado lo contrario, pues además de Eiza González, Rosalía ha deslumbrado con este contraste de colores para demostrar que se ven perfectos juntos y más si se apuesta por diferentes tonalidades de rosa, con una falda, sandalias y calcetas.

Las famosas confirmaron que el rosa y el rojo se pueden combinar. (Fotos: Instagram @eizagonzalez y @jacquemus)

