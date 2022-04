El cabello rosa regresa esta primavera, así se debe llevar según Hailey Bieber

La primavera no es nada si no está repleta de colores y uno de los preferidos de cada año para esta temporada es, sin duda, el rosa. Ahora este color no sólo domina las más importantes colecciones de ropa y accesorios, sino que también se llevará en el cabello por una nueva tendencia que inició Hailey Bieber.

Desde hace unas horas las redes sociales colapsaron por el radical y arriesgado cambio de look de Hailey Bieber, quien no sólo le dijo adiós a una melena XL, sino también a su color castaño claro para teñirse el pelo de un rosa chicle con el que enamoró a todos y ya conquistó el mundo de la moda.

Con este nuevo look la modelo confirmó lo que te advertimos hace unas semanas: el rosado estará presente en todas las cabelleras; sin embargo, la esposa de Justin Bieber le dio un giro inesperado a este estilo, pues a principios de febrero todos señalaban al tinte rosa fresa como el gran protagonista ya ahora la tonalidad es más intensa.

Esta no es la primera vez que Hailey Biber lleva la melena rosa. (Foto: Twitter @jaileydailynews)

Así se debe llevar el cabello más trendy del momento

A través de sus redes sociales, Hailey Bieber publicó la nueva portada de la revista Allure, para la que posó con un nuevo look y con todas las vibras primaverales. Y como te adelantábamos, no sólo lució un tono rosa chicle en su cabello, sino que también le dijo adiós a su melena larga.

En lugar de una cabellera XL, la modelo apostó por el corte del momento con un Bob clásico a la altura de la barbilla y con una raya lateral; sin embargo, para salir del clásico peinado extra lacio, agregó unas ondas suaves y desenfadadas.

Cabe destacar que en su nuevo look, Hailey Bieber también se sumó a la lista de famosas como Kim Kardashian, Eiza González y Belinda, quienes trajeron de regreso el peinado efecto mojado que ayuda a que la melena luzca como recién salida de la ducha y con unos rizos discretos.

A continuación puedes ver el radical cambio de imagen de la modelo, con el que sin duda recordó a looks de años anteriores en los que su melena era rosa.

Hailey en la nueva portada de Allure. (Foto: Instagram @haileybieber)

La esposa de Justin Bieber lució un enterizo metálico. (Foto: Instagram @haileybieber)

Hailey Bieber ya había lucido el pelo rosa en 2019. (Foto: Instagram @haileybieber)

Entre sus looks rosados también lució una melena larga. (Foto: Twitter @JustinWerd)

También llevó el rosa a alfombras rojas. (Foto: Twitter @hisI3elieber)

