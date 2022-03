Kristen Stewart y los accesorios para convertir un SHORT en el look más elegante

Kristen Stewart se robó toda la atención de la alfombra roja y de los Premios Oscar 2022, ya que rompió todas las reglas de etiqueta de la noche al aparecer con un mini short con el que causó sensación y demostró que una prenda casual también se puede convertir en la más elegante si se combina con los accesorios correctos.

Y aunque para algunos su look fue un error de moda, para muchos se convirtió en toda una tendencia que se querrá llevar esta primavera tanto para el día a día, como para los atuendos más elegantes para la oficina. ¿No nos crees?, basta con voltear a ver la apuesta de estilismo de la protagonista de "Spencer", quien logró poner en la mira de todos los los mini shorts.

Para lograr este estilo único, Kristen Stewart recurrió a la firma de moda Chanel al seleccionar las tres prendas perfectas, con las que además demostró que el negro y el blanco nunca pasarán de moda; el toque final de este atuendo son un par de stilettos negros que no sólo logran presumir unas piernas kilométricas, sino que también dan elegancia al look.

Kristen Stewart era una de las preferidas de la noche por su nominación a mejor actriz y aunque no logró quedarse con el premio, nadie deja de hablar de ella por ese look que balancea una imagen roquera y desenfadada con un estilo de lo más elegante y sofisticado.

Para lograrlo es necesario tener la prenda clave: unos mini shorts negros con tiro mediano. Mientras que como complementos, una camisa blanca de manga larga es muy necesaria, pero para lograr una imagen digna de una celebridad, lo mejor es dejarla desabrochada y para mantener un look armónico, se debe usar un blazer.

Como te adelantábamos, el toque final del look son unos stilettos negros para hacer ver las piernas más largas y lograr el balance perfecto para no perder el estilo. A pesar de ello, si lo tuyo no son los tacones, un par de mocasines negros son la mejor opción, pues una vez que terminó la alfombra roja, Kristen Stewart se cambió de calzado para mantener la comodidad.

De elegir la segunda opción puedes sumarte a la tendencia de mocasines con calcetas blancas, tal y como lo hizo la protagonista de "Crepúsculo", pues es otro gran acierto de moda del que podríamos asegurar que modelos como Hailey Bieber llevarían para sus mejores looks con blazers.

Finalmente, la actriz confirmó que los accesorios de esta primavera son los plateados, pues además de un lujoso anillo, acompañó su outfit con un collar plateado con piedras que recuerdan a las perlas y tras gemas de colores.

