De brillantes a neutros: Los colores más elegantes para mujeres de más de 50 años

La moda ofrece algo más que diseños, pues dentro de sus tendencias no sólo destacan las prendas que se deben llevar en cierta temporada, pues los colores a usar también son de lo más importante y sobre todo si se trata de aquellos pensados para las mujeres maduras de más de 50 años.

Si bien es cierto que los colores varían de temporada en temporada, hay algunos que se mantienen presentes para ayudar a que las personas luzcan más elegantes que nunca, pues dentro de sus tonalidades ayudan a hacer que la piel tenga un aspecto más radiante y joven, algo así como el efecto que logran los tonos fríos o cálidos, que pueden hacer que el rostro se vea perfecto o incluso resalten algunas imperfecciones como las ojeras.

Así que para esta temporada de primavera/verano las mujeres de más de 50 años deben seguir algunas recomendaciones para lucir a la moda y rejuvenecidas con los colores correctos. Pues las prendas como pantalones de vestir, sacos, camisas, faldas o vestidos no siempre logran dar esa imagen súper elegante por sí mismas, sino que se deben combinar con los diseños ideales y por supuesto con las tonalidades adecuadas.

Negro y banco

Ya lo advertía Coco Chanel, que los colores como el negro y el blanco nunca pasan de moda. Además, solos o combinados, resultan ideales para dar esa imagen perfecta y sofisticada que todas las mujeres buscan. Por otro lado, se prestan para todas las ocasiones ya que basta con encontrar los diseños perfectos para pasar por una alfombra roja, hasta aquellos que se puedan llevar en looks para la oficina.

Beige

Los colores neutros entre los que se encuentra el blanco, negro, gris, beige o marrón, también se mantienen con mucha firmeza para este 2022 y con ellos se pueden lograr combinaciones monocromáticas como las que en más de una ocasión ha lucido la actriz Salma Hayek, quien con cualquier tonalidad lograr resaltar su belleza natural y, por supuesto, la elegancia.

Aunque se pueden combinar de una sola tonalidad, mezclarlos entre sí como toda una experta también ayudará a lucir fantástica. Prueba de ello es la mexicana, quien ha combinado el beige con prendas y calzado negro para resaltar su imagen.

Con unos pantalones de vestir y un blazer se puede lograr el look perfecto para cualquier ocasión, ya que la combinación es aceptable para todo tipo de eventos e incluso para la oficina.

Dorados

Mientras que en los colores más brillantes destacan los dorados que esta primavera se pueden llevar tanto por el tipo de tela como en aquellos diseños que tienen bordados con lentejuelas y otros materiales que le dan ese aspecto deslumbrante a la prenda. Además, las últimas alfombras rojas y fotos de famosas en Instagram han demostrado que esta tendencia es perfecta para toda ocasión.

Por un lado, la actriz y conductora mexicana Andrea Legarreta ha combinado chaquetas doradas con vestidos y botas altas en color negro, un toque que sin duda luce magnífico y ayuda a resaltar el look.

Y prueba de que lo deslumbrante es muy elegante e ideal para todas las mujeres de más de 50 años es que incluso la firma de lujo Valentino ha presentado diseños con tonos dorados en su última colección que incluso llegó a la alfombra roja de los Critics Choice Awards.

Pues la actriz Jean Smart se presentó con una preciosa falda dorada con una blusa holgada en blanco, confirmando que estos dos colores son los mejores para mantenerse a la moda.

Very Peri de Pantone

El color del año es el Very Peri de Pantone 2022 que no puede faltar en ningún guardarropa este año, puedes desde los looks más casuales hasta los más elegantes lo necesitan para lucir a la moda y no perderse de esta tendencia. Sobre todo, para la primavera su tonalidad queda perfecta para recordar las vibras y energía de la estación.

Aunque el Very Peri es conocido por su tonalidad clara, otros tonos de morados también se mantendrán en tendencia para este año. De hecho la mexicana Salma Hayek causó sensación a nivel mundial con un vestido Gucci durante la alfombra roja de los BAFTA.

Con este diseño morado con detalles de encaje negro, la estrella de Hollywood confirmó que es el color perfecto para mantener la elegancia.

Verde

Como ya te hemos contado, el verde en cualquiera de sus tonos, desde los más brillantes hasta los más opacos, estarán en tendencia para esta primavera y las mujeres de más de 50 años sí o sí deberán usarlos para sus looks más elegantes, pues incluso estas tonalidades han llegado hasta los eventos más importantes.

La combinación perfecta, según la actriz Rita Moreno es agregar al verde una prenda blanca, pues con estos dos colores se robó toda la atención de los Critics Choice Awards. Sin embargo, no es la única opción, ya que los trajes tipo sastre con estilos monocromáticos se han convertido en la gran sensación del momento y mantienen la elegancia.

