Met Gala 2022: 5 lecciones de moda que dejaron las famosas | FOTOS

La tarde de este lunes 2 de mayo las famosas más importantes del momento se reunieron en el Museo Moderno de Arte Contemporáneo de Nueva York, para lucirse como nunca con los atuendos más lujosos para presumirlos con el mejor estilo durante la alfombra roja de la Met Gala 2022 y aunque algunos looks dieron mucho de qué hablar, también dieron un sutil guiño de todas las tendencias de moda y estilismo que reinarán en los próximos meses.

Pues más allá de quién lució el vestido más caro y emblemático, o quien fue la mejor o peor vestida, las famosas llegaron a dejar en claro que ellas son las reinas del estilismo y que todo lo que usaron anoche estará en tendencia al menos hasta el invierno. Es por ello que recopilamos las mejores ideas con las que puedes realizarte un radical cambio de look, o bien, adoptar un nuevo peinado e incluso atreverte a usar prendas de encaje y con lencería a la vista.

Además del código de vestimenta de la Met Gala 2022, que fue el Gilded glamour, con el que se vieron diseños recubiertos en colores dorados y llenos de lujo, algunas de las socialités como Kim Kardashian, modelos como las hermanas Hadid y actrices como Lily James, demostraron que no sólo el oro está de moda y que para lucir perfectas ellas tienen todos los secretos.

Rubios platinados

Una de las mujeres que se robó la noche fue Kim Kardashian, quien no sólo lució el histórico vestido de 1962 de Marilyn Monroe, cuando le cantó feliz cumpleaños al entonces presidente John F. Kennedy, sino que impactó al llegar con un radical cambio de look con el que se despidió de su larga melena negra que desde hace tiempo no había tocado. Ahora, la socialité y empresaria dejó en claro que lo de hoy es llevar el cabello en un tono rubio platinado.

Aunque los rubios no eran los favoritos a principios de año, famosas como Eiza González, Anne Hathaway y Gigi Hadid sorprendieron el pasado mes de marzo al teñir sus melenas con este tono lleno de luz y durante la Met Gala se volvió a confirmar que el rubio platinado es perfecto para llevar el próximo verano, además de en la temporada otoño-invierno 2022.

Con un recogido, así impactó Kim Kardashian. (Foto: Instagram @kimkardashian)

Peinado efecto mojado en melenas XXL

Celebridades como Joan Smalls, Kylie Jenner, Irina Shayk, Kaia Gerber y Blake Lively llegaron al esperado evento para confirmar que el cabello corto ya no estará en tendencia en las próximas semanas, pues sus looks destacaron por llevar melenas XXL ya sea con peinados o con el pelo suelo y unas cuantas ondas para un look desenfadado.

Por supuesto, no fue el único cambio en el estilo del cabello, pues los famosos "wet hair", también conocidos como peinados efecto mojado, se hicieron presentes durante la alfombra roja con personajes como Lily James, quien acompañó un lujoso vestido Versace con la melena peinada hacia atrás y logrando esta imagen de recién salida de la ducha.

Cabe destacar que desde hace varias semanas otras famosas, incluyendo a la mexicana Belinda, se han sumado a esta tendencia veraniega de "llevar" el cabello mojado y si quieres presumirlo, aquí encontrarás el paso a paso para conseguirlo.

La actriz derrochó estilo con este peinado. (Foto: Instagram @lilyjamesangel)

Cejas decoloradas

Uno de los looks que más controversia causó fue el de Kendall Jenner, quien era una de las famosas más esperada por el público, pero que desató una oleada de memes en redes sociales, pues aunque se lució como nunca en un maxivestido de Prada, su rostro dio mucho de qué hablar, pues la modelo se sumó a la tendencia que inició Versace durante la Fashion Week al llevar las cejas decoloradas.

Aunque este look ya lo habían usado las hermanas Hadid, ahora la miembro del clan Kardashian llegó para demostrar que este estilo que a la vez da un efecto "invisible" en las cejas se deberá llevar esta temporada para estar en tendencia; sin embargo, con esta lección de moda, muchas se dijeron indispuestas a seguir.

Así se vivió el radical cambio de look de Kendall Jenner. (Foto: Instagram @kendallsdash)

Looks con corsets de cuero

Y si de tendencias en la ropa se trata, Gigi y Bella Hadid dieron dos importantes lecciones de moda y es que para la temporada otoño-invierno, no pueden faltar los corsets y el cuero, perro para lucirlos como se debe, primero hay que tomar en cuenta dos factores muy importantes: el cuero y las transparencias.

Por un lado, Bella Hadid se lució con look diseñado por Ricardo Tisci para Burberry en el que no sólo llevó encaje, sino también un corset de cuero negro con el que presumió una mini cintura; por su parte, Gigi se lució como nunca con un look muy rockero con el que se robó todas las miradas y para complementar un enterizo de cuero, agregó un corset de Versace.

Bella Hadid confirmó que los corsets de cuero están de moda. (Foto: Instagram @bhrdid)

Por su parte, Gigi Hadid impactó con un look 'total cuero'. (Foto: Instagram @iam.alberrrt)

Vestidos con transparencias

La gran anfitriona de la Met Gala también impuso moda con un modelo de Moschino y demostró que los vestidos con transparencias y encaje que dejan al descubierto la lencería son la gran sensación del momento, una apuesta con la que famosas como Rihanna ya habían lucido hace unas semanas para la Fashion Week.

Así se lució la actriz en la Met Gala. (Foto: Instagram @venezziomagazine)

