María León y los 3 maquillajes con los que encendió las redes

María León es la gran sensación del momento y no hablamos sólo de su trayectoria como actriz, cantante y bailarina, pues entre sus múltiples pasiones también destaca el mundo de la belleza al imponer moda con los mejores looks y los maquillajes en tendencia. A través de sus redes sociales, la ex vocalista de Playa Limbo ha impuesto tendencia con lo que se debe usar este 2022, en especial para lo que resta de la primavera y el verano.

Aunque muchos de los fans de María León quizás recuerden a la cantante por maquillajes sencillos y naturales, lo cierto es que en varias ocasiones ha sorprendido con nuevas ideas en las que juega con los colores y las formas, ya que no sólo se luce con sombras nude, sino también con las más coloridas e incluso suele agregar detalles como brillantes y pestañas que le dan un toque extra y sensacional a su mirada.

Entre sus mejores maquillajes de ojos destacan los siguientes tres, donde rompió con las tonalidades neutras para darle luz a su mirada. Así que presta atención a todos los detalles para lucir espectacular y al estilo de la cantante durante todo este verano.

Sombras rosas y azules

El primero de los diseños con los que la intérprete de "Perro Amor" agregó luz y brillo a su mirada es con un maquillaje de dos colores que a pesar de no ser en tonos pastel, mantiene un estilo discreto. Para ello sólo se necesitan sombras para ojos de color roza y azul.

Lo primero que se debe de realizar es aplicar la sombra rosada debajo de la línea de agua y sobre el párpado móvil tratando de expandir en dirección hacia la punta de las cejas, ya que con ello se alargan los ojos creando un efecto foxy eye; mientras que en la zona del lagrimal se debe aplicar sutilmente la sombra azul e incluso detallar con un delineador.

No olvides que para este maquillaje también es necesario retocar tus cejas. (Foto: IG @sargentoleon)

Look total pink

El maquillaje con el que María León encendió la red es uno totalmente rosa, que también se puede lograr con tonos como el coral, fucsia e incluso con alguna sombra neón.

Para lograr este look total pink hay que aplicar el maquillaje sólo en los párpados móviles y al igual que en el caso anterior, tratar de expandir la "colita" hasta la punta de las cejas, ya que con este detalle no será necesario tener que realizar un delineado. Por otro lado, la intérprete de "Te quedas sin mí" demostró que el color debe dominar toda la zona de los ojos, por lo que también hay que aplicarlo sobre las pestañas, ya sea con una máscara de pestañas de color o con la misma sombra.

Para un maquillaje como este, se puede vestir un atuendo monocromático con un color complementario como el azul. (Foto: IG @sargentoleon)

Con brillos y perlas

Para las personas más arriesgadas y que les gusta combinar más de una tenencia del momento en un mismo look, esta tercera opción de maquillajes de María León es perfecta, pues no sólo tiene una base natural, un delineado blanco y pestañas de impacto, sino también detalles de pedrería con la que se logra dar un toque extra a la mirada.

Lo primero que hay que realizar es realizar un delineado blanco y agregar iluminador en el lagrimal. Posteriormente hay que colocar unas pestañas postizas que bien pueden ser largas o con detalles con brillos. Finalmente, hay que pegar el resto de la pedrería para enmarcar la mirada; un opción es colocarlas en las cejas y una perla bien centrada por debajo del lagrimal.

Los delineados blancos también están de moda este 2022. (Foto: IG @sargentoleon)

