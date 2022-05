María León: Su peinado estrella es viral en redes; así puedes lograrlo

La reina de las redes sociales es María León, quien no sólo acumula más de 2.7 millones de seguidores en Instagram, sino que también se ha convertido en todo un referente de todas las tendencias del momento, ya que además de lucirse como nadie con los mejores looks, ahora impuso moda con el peinado estrella para este verano y el mundo entero ya ha comenzado a utilizarlo con todos sus outfits, pues luce perfecto.

Como María León no tiene miedo de experimentar con su estilo, ha logrado que este peinado viral sea perfecto para que cualquier persona lo utilice, eso sin mencionar que le queda a todos los tipos de rostros al ayudar a estilizar el rostro. Así que si quieres saber cómo puedes lograr llevarlo con estilo y de la forma correcta, lo mejor es seguir todos nuestros consejos.

Este es el peinado de María León del que nadie puede dejar de hablar. (Foto: Instagram @sargentoleon)

Dos chongos altos, la tendencia más viral del momento

El peinado del que hablamos es de dos chongos altos y perfectos con los que la intérprete de "Perro Amor" dio cátedra de estilo para armonizar el rostro; la mejor parte de un look como este es que es muy fácil de realizar, sobre todo si se tiene una melena XL o XXL, como la de la famosa mexicana.

Lo primero que hay que realizar es desenredar perfectamente el cabello y trazar una línea justo a la mitad de la cabeza; cuando los dos mechones de cabello queden bien separados hay que hacer dos coletas altas, siempre procurando que queden a la misma altura y lo más centradas posibles. Posteriormente hay que tomar el cabello y comenzar a rodear la base de la cola de caballo; si tienes poco pelo, puedes apoyarte con esponjas especiales para dar volumen.

Cuando queden pocos centímetros de cabello, asegúrate que ningún cabello esté fuera de su lugar, ya que lo ideal es que los chongos queden perfectos. Al terminar con un lado, repite con la otra cola de cabello. Finalmente, puedes aplicar un poco de fijador de cabello para que el peinado dure por más tiempo.

Asimismo, debes asegurarte que no sólo en los chongos el cabello esté con un liso perfecto, pues el resto del look debe de destacar por esta pulcritud; si quieres lucir como María León, evita en la medida de lo posible que haya mechones de pelo sueltos para no dar una imagen desenfadada.

El peinado debe estar lo más centrado que se pueda. (Foto: Instagram @sargentoleon)

María León olvidó la tendencia de peinados desenfadados para imponer moda. (Foto: Instagram @sargentoleon)

SIGUE LEYENDO

Presume los mejores looks de oficina al estilo de Salma Hayek

El vestido rosa con el que la Reina Letizia presume sus abs ¡y cuesta menos de 2 mil pesos!

Vestidos estampados perfectos para el calor con los que Ingrid Coronado luce muy juvenil