Vestidos estampados perfectos para el calor con los que Ingrid Coronado luce muy juvenil

Ingrid Coronado continúa en la memoria del público una de las conductoras favoritas de la televisión; sin embargo, hace algunos años decidió alejarse de los reflectores abriéndose camino en un industria distinta y lanzando dos libros por lo que muchos fans han señalado que se ve mejor que nunca.

Aunque la también actriz se alejó de la televisión no dejó de compartir todos los detalles sobre sus nuevos proyectos y vida privada en redes sociales, donde los internautas aseguran que es evidente la felicidad que siente pues irradia un brillo muy especial que combina con un estilo más relajado.

Esto es posible, entre otras cosas, gracias a impactantes vestidos con los que también luce una envidiable figura, y es que se trata de diseños que ayudan a dar un look más casual aportando un toque juvenil ideal para mujeres luego de los 40 años, todo sin dejar en el olvido la elegancia.

Ingrid Coronado con vestido anaranjado. Foto: Instagram @ingridcoronadomx

Muchas celebridades han usado a su favor las altas temperaturas en el país, pues lucen atuendos perfectos para mantenerse fresco sin perder el estilo. Este es el caso de Ingrid Coronado, quien compartió una foto con un vestido en tonos naranja con bordados en la parte del centro y detalles en las orillas de las mangas y el vestido.

¿Por qué se alejó de la televisión?

Ingrid Coronado causó gran alboroto entre sus fans al revelar en 2018 que se retiraría de la televisión, aunque en un inicio señaló que se trataba de un periodo de tres meses más tarde corrigió señalando que continuaría por este camino. Pese a ello, en 2021 fue invitada para ser presentadora del reality show "Todos a bailar".

A través de su canal de YouTube, la conductora detalló que la controversia y rumores sobre su matrimonio con Fernando del Solar y su divorcio con Charly López provocaron un gran daño en ella, esto sería parte del motivo que la llevó a tomar la decisión de alejarse de la farándula.

Vestido con tenis, perfecto par la comodidad y el calor. Foto: Instagram @ingridcoronadomx

Añadió que deseaba cuidar a sus hijos pues no se sentía bien cuando trabajaba debido a que los extrañaba y sentía que no les había dado el tiempo que ella quería, por lo que dejó de lado su carrera un tiempo para dedicarles más espacio en la apretada agenda que mantuvo durante un largo tiempo.

"Me di cuenta de que si no paraba, me iba a enfermar. fue una etapa muy difícil de mi vida y tomé la decisión de retirarme durante tres meses. Yo pensé que iba a ser suficiente (...) Necesitaba sanar muchas cosas. No solamente en el aspecto físico, también en lo emocional, me sentía realmente mal”, dijo Ingrid Coronado.

Vestido con flores, perfecto para el verano. Foto: Instagram @ingridcoronadomx

