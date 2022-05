Estos son los 3 maquillajes de ojos con los que Olivia Rodrigo conquistó el Internet

Olivia Rodrigo la está rompiendo en su carrera como cantante, algo que la ha llevado a convertirse en la estrella pop del momento, por lo que no puede faltar a los eventos más importantes del mundo del entretenimiento como los Premios Grammy o la Met Gala, dos eventos en los que demostró que otra de sus pasiones es la moda, al lucirse en preciosos vestidos Versace y, por supuesto, con el mejor estilo.

Pues en sus looks no sólo destacaron las prendas más lujosas, sino también sus maquillajes de impacto con los que inició una nueva tendencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Ha sido tanta la influencia que Olivia Rodrigo la tenido en los últimos meses que incluso sus maquillajes de ojos ya pueden compararse con los de Lady Di, quien fue un gran ícono de la moda y cuyo estilo sigue en tendencia en 2022.

Es por ello que te compartimos los tres maquillajes de ojos con los que la interprete de "Traitor" ha logrado conquistar el Internet e imponer moda, pues todos ellos se llevarán lo que resta de la primavera y hasta el verano, pues son perfectos con la vibra de la temporada y que además le dan un toque de brillo a la mirada.

Con sombras color Very Peri

Quienes siguen las últimas tendencias de moda, sabrán mejor que nadie que el color estrella del año es el Very Peri de Pantone que fue creado con los tonos azul y rojo violaceo con el que Olivia Rodrigo causó furor durante la Met Gala 2022, pues llevó un maquillaje de ojos con sombras de este nuevo color con la que dejó impactados a todos.

Para recrear un look como este hay que aplicar sombra de ojos de este tono o cualquiera morado, pero en la que el brillo se haga más que presente. algo que se debe de tomar en cuenta es que no sólo se debe maquillar el párpado móvil, sino también en la parte inferior del ojo con una sutil línea.

El look estará completo al agregar un delineado delgado con el que se alargue la forma de los ojos, pues de esta forma se crea el efecto Foxy Eyes.

Para completar el maquillaje se debe cuidar que los labios tengan tonos naturales. (Foto: Instagram @oliviarodrigo)

Con sombras metálicas

Otro de sus looks icónicos fue en su fiesta privada tras triunfar en los Premios Grammy, donde celebró junto a personalidades como Paris Hilton, a quien además rindió homenaje con un vestido idéntico al que la socialité en la década de los 2000. Por supuesto, no fue lo único que llamó la atención en el look de Olivia Rodrigo.

Pues como te adelantábamos, a sus 19 años ya es todo un ícono y referente de la moda, y en un día tan importante no podía fallar un maquillaje de ojos icónico en el que aplicó sombras metálicas en un tono plateado con las que, sin duda, dio mucho de qué hablar en Internet al resaltar su mirada como nunca e incluso haciéndola lucir irreconocible.

En los maquillajes de Olivia Rodrigo nunca puede faltar el delineado negro para alargar los ojos. (Foto: Twitter @SoyGerardCortez)

Delineados flotantes

Aunque las sombras de colores como las anteriores son todo un éxito para la cantante, lo cierto es que los delineados son sus preferidos, pero para salir de la monotonía, se ha lucido con diseños flotantes en color negro con los que además ha logrado hacer sus ojos más grandes y su mirada más impactante.

Algo que se debe considerar al considerar este delineado, es que lo ideal es usarlo con maquillajes muy naturales.

Olivia Rodrigo siempre acompaña sus maquillajes con cejas orgánicas. (Foto: Instagram @oliviarodrigo)

