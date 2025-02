Si naciste entre 1981 y 1988 estás viviendo la crisis de mediana edad y Urano es el responsable

¿Te has sentido perdido y como si nada tuviera rumbo en tu vida? Bienvenido a la crisis de la mediana edad, mejor conocida como la crisis de los 40, pues es un momento de la vida en que empiezas a reflexionar qué has hecho, qué harás y cómo te visualizas hacia el futuro, lo que para muchas personas resulta bastante complejo, ya que se convierte en un periodo profundo de reflexión que no sólo tiene que ver con nosotros, sino con la energía del planeta Urano.

Y es que aunque no lo creas Urano es el planeta de la innovación, el cambio repentino y la liberación, tiene una relación interesante con la crisis de la mediana edad. Este periodo suele ocurrir entre los 40 y 60 años de edad y se caracteriza por un deseo de renovación y un examen profundo de la vida. Así que no sería raro que si naciste entre 1981 y 1988 estés atravesando por ese momento y si eres soltero, te cuestiones si deseas seguir así, si eres padre querrás tener más para tus hijos o simplemente empezarás a hacer un análisis de todo lo que has hecho en estos años.

El Uranazo cambiará tu vida de manera radical

La energía de Urano trae consigo una necesidad de romper con las estructuras y limitaciones establecidas. Durante la crisis de los 40 muchas personas experimentan una especie de "despertar uraniano", donde sienten la urgencia de liberarse de las expectativas sociales y personales que ya no les sirven, ¿lo has sentido?

Esta crisis afecta por igual a hombres y mujeres. Foto: Freepik

Este tránsito puede llevar a cambios significativos en la vida, como cambiar de carrera, mudarse a un nuevo lugar, terminar relaciones que ya no son satisfactorias o embarcarse en nuevas aventuras. Urano impulsa a buscar autenticidad y libertad, fomentando la autoexpresión y el descubrimiento personal.

Aunque esta energía puede ser desafiante, también ofrece la oportunidad de reinventarse y vivir de acuerdo a los propios deseos y valores. Urano nos invita a cuestionar lo establecido y a explorar nuevas posibilidades, lo cual puede ser una experiencia profundamente transformadora y revitalizante para salir de esa crisis de los 40 años.

¿De qué te vas a liberar en esta crisis?

Energéticamente uno de los objetivos de la crisis de los 40 es liberarte de lo que no está funcionando en nuestra vida, así que aunque puede resultar complejo y muy incómodo el resultado será benéfico para ti. Deber ser paciente contigo, pues todos los cambios nos hacen pasar por momentos de incertidumbre y aunque en primer momento parezca caótico esto servirá para que sigas evolucionando en el plano espiritual.