Wolf cut, el corte de cabello ideal para presumir el mejor estilo

El pelo siempre debe de tener el mejor estilo, ya sea con los tintes o cortes de la temporada y para este verano los estilistas de las famosas han dejado claro que no hay mejor combinación que una melena XL llena de capas; por cierto, estas últimas se han convertido en las favoritas del año y se acoplan a la perfección a todo tipo de cabellos, y ni hablar de lo favorecedoras que son para todas las formas de los rostros.

Ahora, estas dos características se unieron en el wolf cut que, aunque no es nada nuevo, se ha colocado como una de las tendencias más virales del momento, pues es fácil de encontrar en todos los looks de Instagram. Por su parte, famosas como Ema Watson también han demostrado que es la opción perfecta para lucir la melena este verano. El resultado es muy femenino, elegante, favorecedor y fácil de peinar, por lo que no sorprende que su popularidad haya incrementado en las últimas semanas.

Las capas pueden ser largas o cortas. (Foto: IG @emmaxisbest)

¿Cómo debo pedir el wolf cut a mi estilista?

Lo primero que debes de saber sobre este corte de cabello es que se debe llevar a la altura de las clavículas o ligeramente por debajo de ellas, lo que permite un cambio de look sin tener que sacrificar toda la melena al llevarlo demasiado corto, de hecho su largo perfecto es lo que lo ha llevado a convertirse en el más deseado de la temporada. Por otro lado, al llevar capas largas, se puede jugar con la cabellera al llenarla de volumen.

Asimismo, los mechones más cercanos al rostro pueden ser más cortos o incluso apostar por un fleco largo con el cual enmarcar el rostro y ayudar a estilizarlo; no olvides preguntar a tu estilista cuál es el que mejor le queda a tu tipo de rostro, pues los de cortina y laterales resultan muy favorecedores para caras redondas, mientas que para caras ovaladas, uno recto será perfecto.

Cabe destacar que para hacer lucir aún más el wolf cut se puede optar por llevar las puntas y el flequillo degrafilados, pues darán una imagen desenfadada, una de las últimas tendencias de belleza. De apostar por esta idea también notarás como tu look luce más natural, algo a lo que siempre se apuesta durante el verano.

El wolf cut queda perfecto con cabello rizado. (Foto: IG @ursulolita)

Por otro lado, para las más atrevidas, el corte se puede llevar por arriba de los hombros y ligeramente más corto en los laterales, como si se apostara por un mullet, además de flecos rectos y por arriba de las cejas. Por supuesto, en esta segunda alternativa, se deben respetar las capas para crear el efecto de volumen y movimiento.

Finalmente debes de tener en cuenta que ya sea que apuestes por la versión larga o la corta, el wolf cut luce perfecto en todos los tipos de cabello, incluyendo los más rizados y aquellos con un lacio perfecto. Claro que a la hora de peinarlos se puede conseguir el estilo deseado, ya sea alaciando, definiendo más los chinos e incluso marcando ondas suaves de puntas a medias.

Las ondas suaves ayudan a dar un estilo desenfadado. (Foto: IG @billieelish)

SIGUE LEYENDO

¿Cabello estilo Barbie? Estos son los 3 tintes rosas que causarán furor en verano

Corte de pelo "saneado", el más viral para renovar el look

Boyfriend bob: el corte de cabello ideal para mujeres de menos de 40 años