¿Cuáles son las frutas de temporada en diciembre?

El último mes del año por fin está aquí y se trata de uno de los más esperados por todas las fiestas que se avecinan y que inician con las posadas, seguido de la Navidad y finalmente los festejos para el fin de año; aunque por la mente de muchos diciembre es la temporada más alegre e ideal para compartir desde tiempo de calidad hasta los mejores regalos, también es una de las épocas ideales para deleitar al paladar. Con lo anterior no sólo nos referimos a los platillos más elaborados como el pavo o lomo en adobo, sino también a la gran variedad de frutas.

Y es que cada mes del año se caracteriza por ofrecernos frutas y verduras de temporada que aunque se pueden encontrar en cualquier momento del año, ciertos momentos son perfectos para disfrutar sus sabores al máximo. Por supuesto, en estas fiesta decembrinas, muchos de estos alimentos naturales y cultivados en México son los acompañantes perfectos para para todo tipo de platillos y bebidas, incluyendo el ponche navideño. Así que si este mes de diciembre quieres consentir a tu gusto, debes ir al mercado más cercano y surtirte de la siguiente lista.

Las frutas de diciembre que debes tener en casa

Una de las mejores partes de consumir frutas de temporada no es sólo que sus sabores están más deliciosos que nunca, sino que también permiten al organismo llenarse de los nutrientes esenciales y que ayudan a protegernos o combatir una larga lista de enfermedades, o bien, para reducir el colesterol, por poner algún ejemplo. Además, al ser tan variados se pueden consumir por sí mismos, acompañar una guarnición de carne u otra proteína e incluso preparar algunas bebidas como ponches o aguas naturales.

Descubre algunas de las propiedades nutricionales de las frutas de temporada. (Foto: Pexels)

Entre las que no pueden faltar para el último mes del 2022 destaca la siguiente lista que, después de conocer todo lo que pueden hacer por tu salud y bienestar no querrás dejar de consumirlas. Recuerda que son ideales tanto para chicos y grandes, aunque en el caso de los bebés lo ideal es consultar al pediatra para que determine si son adecuados para su dieta, no olvides que hay alimentos que no pueden consumir antes del año de vida, como es el caso de la miel que les puede ocasionar graves daños.

Jícama. Las autoridades mexicanas la catalogan como la fruta perfecta para las personas que tienen diabetes, ya que es rica en fibra y baja en calorías pero alta en otros nutrientes vitales como la vitamina C, calcio, fósforo, potasio, hierro, proteína y lípidos. Además se sabe que promueve la salud ósea ya que ayuda a la absorción de calcio de otros alimentos.

Tejocote. Una de las mejores fuentes de calcio para fortalecer los huesos y dientes, además que ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso y al cuidado de la piel, uñas y cabello. Al igual que la fruta anterior, esta es ideal para contrarrestar los síntomas de la gripe y tos.

Caña. También es rica en nutrientes y destaca por su alto contenido de calorías y carbohidratos. Además es un excelente antioxidante, por lo que tu piel, cabello y uñas se verán más radiantes que nunca, pero no es lo único a resaltar, pues también se sabe que favorece la circulación sanguínea, además que es la más deseada si se habla del ponche navideño.

Uva. Las uvas también son una de las frutas de temporada para el mes de diciembre y es por ello que se convirtieron en las elegidas para los 12 deseos de Año Nuevo, la tradición más icónica que se realiza durante los últimos segundos del mes. Además son ricas en fibra y por ello son perfectas para el estreñimiento; mientras que al ser rica en vitamina A y C ayuda a cuidar la visión y las sistema inmune.

Mandarina. Aunque es posible encontrarla desde octubre, diciembre sigue siendo un buen mes para consumirla y algo por lo que destaca es por ser baja en azúcar y baja en calorías. Asimismo, es rica en vitamina C por lo que puede ayudarte a prevenir enfermedades como los resfriados y gripe.

Guayaba. Por su parte esta fruta es perfecta para cuidar la salud del corazón, por lo que puedes prevenir las enfermedades cardiovasculares y a la vez es ideal para controlar el colesterol alto.

