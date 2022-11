Jugo de frutas: 3 razones por las que no debes darle esta dañina bebida a los niños

La dieta de los niños es fundamental para que tengan un correcto desarrollo y es por ello que desde que cumplen seis meses de nacidos se les recomienda a los padres ir agregando alimentos naturales y adecuados para su edad. Por supuesto, mientras más grandes son quieren imitar las conductas de quienes los rodean tanto en casa, guardería, escuela e incluso en las películas, donde los alimentos ultraprocesados están al alcance de todos. Uno de los más comunes y que normalmente se da durante el desayuno es el jugo de frutas que puede resultar muy dañino para los más pequeños.

Y es que a pesar que su sabor es delicioso para el paladar y muchas marcas prometen ingredientes cien por ciento naturales, lo cierto es que la mayoría tienen una larga lista de sustancias nocivas para la salud y que pueden detonar enfermedades como la diabetes infantil, eso sin mencionar que estudios han demostrado que a largo plazo los alimentos ultraprocesados pueden ser un factor de muerte prematura.

Es por ello que incluso las autoridades sanitarias recomiendan evitar darle a los niños bebidas ricas en azúcares como es el caso del jugo; sin embargo, este ingrediente que también se encuentra en una larga lista de alimentos solo es una de las razones por las que distintas autoridades sanitarias piden cuidar la dieta de los más pequeños. Además, especifican que en lugar de esta bebida dañina lo ideal es darles las frutas naturales y adecuarlas a su edad, pues en el caso de los bebes los trozos pequeños son ideales.

Ni en los desayuno ni en las cenas; esto dicen los expertos. (Foto: Pexels)

Son ricos en azúcar

De acuerdo con la Centro de Investigación en Nutrición y Salud, se debe de tomar en cuenta que incluso pequeñas cantidades de esta bebida pueden ser perjudiciales y es que se ha demostrado que una caja de jugo con 250 ml, es decir, una taza, cuenta con hasta cinco cucharadas de azúcar. Sobre ello, autoridades de salud como el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) recuerda que es una cantidad excesiva para lo que ellos necesitan y por lo que las complicaciones de salud a largo plazo pueden incluir:

Sobrepeso y obesidad

Caries dental

Enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2

Molestias gastrointestinales

Modificaciones del comportamiento

Afectar la ingesta adecuada de otros nutrientes como el calcio, hierro y vitamina A

Además, detallan que los jugos de frutas son los principales responsables de este consumo excesivo de azúcar en los niños y como una forma de evitar complicaciones como las antes señaladas, recomiendan sustituir la bebida con agua natural o "por productos lácteos sin azúcar y bebidas lácteas o productos lácteos sin azúcar con la cantidad de lactosa naturalmente presente en la leche".

Tienen mayor cantidad de calorías

Por su parte, la American Academy of Pediatrics también ha compartido poderosas razones por las cuales los niños y principalmente aquellos de menos de un año, no deberían de tomar los jugos de frutas. Asimismo, explica a los padres de familia que aunque se piense que son una alternativa saludable, lo cierto es que "no son un buen sustituto a las frutas frescas y además añade más azúcar y calorías", mismas que son innecesarias para las infancias.

En su lugar opta por frutas naturales. (Foto: Pexels)

Cabe recordar que una dieta rica en calorías puede ser peligrosa si se habla del peso de las personas y que aunque no hay que verlas como las grandes enemigas, se debe aclarar que consumirlas en exceso o más de las que se pueden quemar según el estilo de vida del paciente, incluyendo la actividad física, puede ser factor de riesgo de obesidad. Además, no sólo se encuentran en esta bebida, sino también en el resto de alimentos de la dieta diaria; de ahí la importancia para que tanto los niños como los adultos tengan una alimentación personalizada.

De acuerdo con Mayo clinic si de jugo de frutas se habla se debe considerar la cantidad de calorías que aportan:

Jugo de naranja 236 mililitros aporta 112 calorías

Por otro lado, las frutas cien por ciento naturales son más beneficiosas para sus organismos al mejorar la absorción de nutrientes y la mejor parte es que también cuentan con fibra dietética que ayuda a controlar el peso de las personas.

Causan caries

Aunque para muchas personas no suponen preocupación los dientes de leche porque serán reemplazados con el paso de los años, es importante procurar una buena salud dental en los niños y lamentablemente el jugo de frutas también puede ocasionar caries dentales, según la American Academy of Pediatrics. Otra de las recomendaciones es que no se les dé jugo en general, pero en especial antes de ir a dormir y sin cepillar los dientes.

No olvides que las caries también se conocen como cavidades y que se dan cuando las bacterias de la boca recorren los dientes; de ahí la importancia de un cepillado de dientes adecuado antes de ir a la cama, pues de lo contrario las bacterias se quedan toda la noche y potencian un cultivo que terminará por afectar los dientes.

