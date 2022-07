Ansiedad en niños: factores que podrían provocar este trastorno

Los cuidados hacia los niños no sólo implican una buena educación, alimentación, actividad física y demás para prevenir enfermedades, ya que la salud mental es igual de importante para un correcto desarrollo y es por ello que es importante conocer a qué otros problemas se pueden enfrentar los menores. El ejemplo perfecto es la ansiedad infantil, pues contrario a lo que se piensa, este trastorno no sólo afecta a la población adulta.

Aunque existen muchos factores que podrían provocar este trastorno, algunos de ellos pueden ser de lo más comunes para sus padres, pero que en los niños generan tanto estrés y preocupación que son incapaces de controlar la ansiedad y por lo tanto también pueden comenzar a tener problemas para desarrollarse de la forma que antes lo hacían, ya sea en la escuela, en el deporte o en la interacción con sus amigos o familiares.

La buena noticia es que dichos factores que pueden detonar la ansiedad son fáciles de detectar según las circunstancias de los niños; sin embargo, se debe tomar en cuenta que éstos pueden variar de un niño a otro y para tener una respuesta más clara y además solucionar el trastorno, será necesario buscar ayuda profesional con un psicoterapeuta que ayude a los menores a controlar sus altos niveles de preocupación y a identificar en qué momentos son más frecuentes.

La ansiedad puede causar irritabilidad en los niños. (Foto: Pexels)

¿Por qué le puede dar ansiedad a los niños?

De acuerdo con el sitio especializado Kids Health, existen muchas causas por la que los niños pueden tener trastorno de ansiedad entre las que destaca la genética, una reacción química del cerebro, conductas aprendidas e incluso por situaciones de la vida diaria que ocasionan que los menos se preocupen de más o tengan un miedo inexplicable y exagerado. Aunque muchas de esta situaciones pueden pasar por alto para muchos adultos, para los niños son factores que les están provocando malestar al no saber cómo enfrentarlas.

Entre las situaciones más comunes relacionadas a este trastorno en los más pequeños destacan la muerte de alguna persona cercana, enfermedades y estar expuestos a cualquier tipo de violencia o haber sufrido algún abuso; sin embargo, no son los únicos, pues otros más se relacionan a cambios en el estilo de vida ya sea por alteraciones en su rutina diaria o por tener que mudarse.

Otros más se relacionan la escuela ya sea por sacar buenas calificaciones, pero se debe prestar mucha atención ya que el estrés no se debe confundir con la ansiedad, pues no son lo mismo. El divorcio de los padres, el miedo a enfrentarse a una situación en particular, a algunos animales o insectos también pueden ocasionar este trastorno. Si tu hijo ha pasado por situaciones similares y detectas cambios en su comportamiento, es muy importante que busquen atención especializada.

La ansiedad puede ser por algo relacionado con la escuela. (Foto: Pexels)

¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad en los niños?

Al tratarse de un "trastorno mental en el que a menudo el niño está preocupado o ansioso por muchas cosas y siente que tiene dificultades para controlar la ansiedad", según explica el sitio de Medline Plus los síntomas están relacionados principalmente al comportamiento y a los pensamientos. Entre ellos se puede mencionar la tensión y preocupación frecuente por los motivos antes enlistados.

Por otro lado, existen síntomas físicos con los que la ansiedad puede afectar el bienestar de los niños como es el caso de los problemas de concentración, fatiga, irritabilidad e ira, insomnio, agitación al despertar, comen poco o demasiado, tensión muscular, molestias estomacales, dificultad para respirar y dolor de cabeza.

De detectar algunos de los factores relacionados a la ansiedad, además de síntomas como los anteriores, lo mejor es buscar ayuda médica, pues la ansiedad se trata con terapia cognitivo-conductual por medio de la cual aprenden a controlar todos los miedos y preocupaciones.

SIGUE LEYENDO

Diabetes en niños: 5 síntomas que alertan sobre la enfermedad

Berrinches, debo evitar que mi hijo los haga o es mejor dejarlo y luego corregirlo

¿Qué hacer si tu hijo aún moja la cama? Esto dicen los expertos