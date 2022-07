¿Colesterol alto? Comer un aguacate al día podría reducir los niveles en la sangre, señala nuevo estudio

El aguacate es considerado como un superalimento por la larga lista de beneficios que otorga al cuerpo, entre ellos que mejora el funcionamiento del sistema nervioso e inmunológico, que es rico en antioxidantes para cuidar la piel y el cabello, produce un efecto de saciedad y además puede ayudar a regular los niveles altos de colesterol malo en la sangre; sobre esto último, un nuevo estudio dio más detalles que podrían favorecer a los pacientes con esta afección.

Hasta antes de este estudio se sabía que el ácido oleico presente en el aguacate, ayudaba a reducir el colesterol malo en la sangre, y ahora la información se complementó al encontrar que no sólo puede hacer eso por el cuerpo, sino que además ayuda a que los pacientes con este problema - y con mayor riesgo de accidentes cardiovasculares, diabetes o presión arterial alta - no aumenten de peso gracias a una dieta más saludable con todos los nutrientes de esta fruta.

De acuerdo con la investigación publicada en el Journal of the American Heart Association, ahora se sabe que consumir un aguacate al día puede ayudar a regular el colesterol malo en la sangre que, de no controlarse de forma adecuada puede aumentar el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardíaca. El estudio tuvo una duración de seis meses y se analizaron los beneficios de este alimento respecto a la disminución la adiposidad visceral con una cintura más ancha de la estimada para hombres y mujeres.

El consumo de un aguacate diario tampoco se asoció con aumento de peso. (Foto: Pexels)

Pero también se tomaron en cuenta otros factores importantes como es el caso del peso e índice de masa corporal, la calidad de la vida relacionada a la salud y los niveles de colesterol, aunque para poder participar y descubrir los beneficios de este alimento, los participantes tenían que tener un bajo consumo de éste con un promedio de máximo dos aguacates al mes. Posteriormente se les dividió en dos grupos, uno de intervención con 505 participantes y otro de control con 503.

Al grupo de intervención fue al que se le pidió cambiar la dieta para comer un aguacate diario, y al de control se le pidió continuar con su alimentación normal. Luego de seis meses se descubrió que en la mayoría de variantes no había cambios importantes, pero en el colesterol hallaron que el primer grupo presentaba niveles más bajos de colesterol total y también del malo.

Por otro lado, el estudio destacó que los participantes mejoraron la calidad de su dieta, pues el aguacate es rico en nutrientes como la fibra, grasas saludables y vitaminas C y K, mismos que son ideales para proteger al corazón y evitar enfermedades cerebrovasculares o coronarias, también asociadas con el colesterol malo.

Se recomienda incluirlo en una dieta saludable. (Foto: Pexels)

Además de los beneficios para regular los niveles de esta sustancia, los investigadores detallaron que ninguno de los dos grupos presentó diferencias importantes respecto al peso, por lo que la conclusión es que el aguacate tampoco contribuye al aumento de peso. A pesar de ello, se pide tomar la información con delicadeza, ya que es el resultado de tan solo seis meses y no se incluyeron otros factores importantes como si los participantes tomaban o no algún medicamento.

"El estudio encontró que simplemente agregar un 'alimento saludable' en términos de grasas y nutrientes, en este caso, un aguacate, a la dieta no produjo beneficios clínicos. Sin embargo, no hubo efectos negativos y se asoció con un beneficio, una mejora [en] la calidad general de la dieta", dijo la doctora y autora del estudio, Alice H. Lichtenstein, según una cita del Medical News Today.

Incluso, sobre los beneficios que el aguacate mostró al agregarlo a las dietas de personas con niveles altos de colesterol malo, la experta recordó que no debe tomarse como un sustituto de los medicamentos u otros alimentos saludables, sino combinarlo con una buena alimentación rica en frutas y verduras, además de mantener una alimentación equilibrada.

SIGUE LEYENDO

Triglicéridos: esta fruta es ideal para disminuir los niveles altos

Hipertensión: ¿Qué alimentos puedo comer si tengo presión alta?

Cinco alimentos que nunca deben faltar en un dieta saludable