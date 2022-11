Esta es la crema corporal de aguacate ideal para cuidar tu piel recomendada por Profeco

El aguacate es uno de los alimentos que no puede faltar en la mesa de ningún mexicano, pues se trata de la opción perfecta para acompañar todo tipo de platillos, ensaladas e incluso algunos postres. Además de su sabor, es uno de los preferidos de muchos para cuidar de la salud gracias a que es rico en nutrientes ideales para cuidar el corazón o mejor la salud intestinal, por poner ejemplos: sin embargo, poco se habla de los beneficios para nuestra piel si se usa desde el exterior, ya que la ayuda a mantenerse ben humectada e hidratada, suave y perfecta, algo que buscan tanto hombres como mujeres.

Su uso es tan magnífico que incluso el mundo de la belleza tiene productos como las cremas a base de aguacate para cuidar la piel, ya sea del rostro o del resto del cuerpo, pues es ideal para usarse en todas partes. Por supuesto, alternativas existen muchas, pero la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha compartido todos los detalles de la única crema que es perfecta para no gastar de más y notar los resultados al instante.

¿Cuál es la crema de aguacate que recomienda la Profeco?

La Profeco es una de las dependencias con mayor credibilidad por parte de la población mexicana, pues siempre comparte los mejores trucos para ahorrar, ya sea comprando ropa o artículos para el hogar como los guantes para lavar trastes, los sartenes e incluso las planchas de vapor y ni hablar de la larga lista de marcas de alimentos que ha confirmado o desmentido su efectividad y salud.



En el caso del aguacate, la Profeco ha dejado en claro que la mejor crema corporal que se puede tener es la natural y cuya elaboración permite que el alimento no se descomponga por al menos tres meses, un detalle que es ideal para ahorrar dinero y fomentar el cuidado de la piel al mismo grado que lo hace una mascarilla con el mismo ingrediente, una de las más populares. La mejor parte es que no tendrás que recurrir a tiendas naturistas donde incluso puedes ser engañada con productos milagro que no están aprobados por esta dependencia.

Para preparar tu propia crema corporal de aguacate necesitas:

4 aguacates

20 g de cera de abeja

2 ml de vitamina E

20 gotas de tu esencia preferida

Una charola

Un tazón

Una cacerola

Cuchara de madera

Cuchillo

Cuchar sopera



Mientras que para su rápida elaboración que no te tomará más de una hora, pero que los resultados tras aplicar esta crema, te ayudará a tener una piel perfecta y más sana que nunca.

En una charola extiende la pulpa del aguacate, para ello bastará que lo cortes por la mitad, retires la semilla y con ayuda de la cuchara retires todo lo comestible. Prepara tu horno a 100 grados centígrados y hornea el aguacate triturado por 30 minutos. En este procedimiento debes asegurarte que su color cambie a café. Deja enfriar la charola y el aguacate, posteriormente lleva el preparado a una tela de algodón y comienza a aplastar para extraer todo el aceite y viértelo en el tazón. Pon la cera de abeja a baño María y cuando al menos la mitad esté derretida agrega el aceite del aguacate. Con ayuda de la cuchara de madera mezcla muy bien los ingredientes y una vez que todo el preparado esté derretido hay que dejar enfriar. Ahora bate el preparado y agrega la esencia, la vitamina E y continúa batiendo, para ello puedes hacer uso de la licuadora. Toma el preparado y envásalo en un recipiente esterilizado.

Así de fácil puedes tener la crema corporal de aguacate que la Profeco recomendó en su edición de mayo de 2021 para cuidar la piel y sin gastar una fortuna; la mejor parte es que deberá durarte al menos tres meses y después de ese tiempo es recomendable sustituirla con una nueva para seguir fomentando el bienestar de tu piel y la de tu familia. ¿Te animas a darle una oportunidad?

