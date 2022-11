Guantes para lavar trastes: 5 marcas buenas y baratas para cuidar tus manos del frío, según Profeco

La temporada de frío ya está aquí y además de tener que cuidarnos de enfermedades como la gripe o el resfriado común también tenemos que continuar las actividades diarias como lavar los trastes, una tarea de limpieza que millones de personas evitan para no tener que exponer la piel a las frías condiciones del agua. Pues luego de fregar los platos es normal sentir las manos entumidas o que es muy difícil volver a conseguir que entren en calor; afortunadamente los guantes de látex son excelentes aliados para protegernos en esta época invernal.

Aunque los guantes para lavar trastes son un objeto de uso común y que no puede faltar en ningún hogar, en especial cuando hace frío, no todos los que ofrece el mercado son adecuados para invertir nuestro dinero, pues seguramente habrás notado que algunos se rompen al cabo de un par de usos debido a los materiales de baja calidad con los que fueron utilizados. La buena noticia es que el escenario no se repite con todas las marcas y es por ello que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido su recomendación de cuáles son buenas y baratas, además que cuidarán tus manos del frío:

Vileda

Vitex

Durtex

Golden Hills

Quality Day

¿Qué dice la Profeco sobre estas marcas de guantes?

Al tratarse de uno de los objetos básicos de limpieza, es importante recordar que deben de tener ciertas características y además del material, su forma debe de mantener elasticidad sin deformarse, además que sea resistente a todos los químicos de jabones y detergentes a los que se exponen sin que liberen tóxicos o resulten dañinos para la piel de las manos. Es por ello que la Profeco realizó un estudio para determinar su calidad y medir qué tan útiles son en casa.

Sobre las cinco marcas recomendadas casi todas ellas cuentan con el sello de excelencia, ya sea presentar acabados sin detalles o por su gran resistencia química. Una de las mejores partes al saber que con detalles como los anteriores las manos no sólo estarán protegidas del frío en esta temporada, sino que también se previenen reacciones o lesiones en la piel con sustancias como el cloro, es que se tratan de guantes muy baratos que no afectarán tu economía, pues los precios no superan los 50 pesos mexicanos.

De acuerdo con el estudio de la dependencia modelos como los guantes con forro de algodón de Vileda se consiguen en 45 pesos o los guantes con aroma y decorado de Qality Day en $48; mientras que el resto de marcas ofrece precios más accesibles como Vitex en $28; Durtex en $25 y los Golden Hills en $19. Por supuesto, no son los únicos, ya que la Profeco consideró otras seis marcas de guantes para lavar trastes en las que también vale la pena invertir.

Vileda modelos desde los $36 con sello de "muy buena"

modelos desde los $36 con sello de "muy buena" Altex en $30 con sello de "muy buena"

en $30 con sello de "muy buena" Aurrera en $18 con sello de "muy buena"

en $18 con sello de "muy buena" Great Value en $37 y $20 con sello de "muy buena"

en $37 y $20 con sello de "muy buena" Scotch-Brite en $61 y $39 con sello de "muy buena"

en $61 y $39 con sello de "muy buena" Spontex en $50 con sello de "muy buena"

en $50 con sello de "muy buena" Precissimo en $14 y $20con sello de "muy buena"

Otras consideraciones antes de comprar guantes para lavar trastes

A pesar de tratarse de marcas buenas y baratas, siempre se debe ser muy cuidadoso de lo que se lleva a casa, no importa si se compraron en un puesto informal de la calle o en un establecimiento. En ambos casos, explica la Profeco, se debe de tomar en cuenta que no deben estar expuestos directamente a la luz del sol, ya que los periodos largos bajo el calor los degradan.

Por otro lado, se debe cuidar que las bolsas en las que vienen envueltos estén en buenas condiciones, pues si están abiertas, es muy probable que los guantes estén dañados o rotos. Finalmente, cuando ya se tiene tiempo con ellos en casa es importante que antes de lavar los trastes o realizar alguna otra tarea de limpieza se revise su estado antes de usarlos para encontrar si aún están en buenas condiciones.

