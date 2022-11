Sueros: esta es la marca engañosa que no es suero y no debes comprar, según Profeco

Una de las costumbres, no tan saludables de muchos mexicanos, es comprar bebidas hidratantes, electrolizadas, sueros o para deportistas sin distinción, pensando que son lo mismo y su finalidad es hidratar el cuerpo, pero su contenido es diverso y en casos específicos podrían ser dañinas para la salud de las personas, por lo que es necesario revisar las etiquetas antes de consumir alguna de estas, pues aunque son productos similares no contienen lo mismo.

Cómo lo mencionamos entre ellas se encuentran los sueros que son bebidas elaboradas químicamente con la finalidad de reponer los líquidos de manera inmediata evitando la deshidratación ocasionada por alguna afección médica. Aunque se consideran medicamentos o insumos para la salud no requieren receta para su venta, pero te has preguntado, ¿qué contienen?

Sueros, bebidas para deportistas y bebidas hidratantes no son lo mismo. Foto: Revista del Consumidor

Para aclarar esta duda la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio donde detallan las características de estos y revela una marca engañosa que se vende como suero pero en realidad no lo es, por lo que recomienda evitar su consumo. La publicación de los resultados se hizo a través de la Revista del Consumidor número 547 del mes de septiembre 2022.

¿De qué están hechos los sueros?

Los sueros tienen tres ingredientes principales: agua, electrolitos y glucosa. En algunos casos pueden incluir lactato de sodio o gluconato de zinc, depende de la fórmula de la cada empresa autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Electrolitos: son sales disueltas en fluidos que se fraccionan en iones, lo que crea una solución conductora de electricidad; los iones salinos en esta solución son comúnmente conocidos como electrolitos. El cuerpo tiene una gran cantidad de ellos y y sirven para muchos propósitos como equilibrar el nivel de fluidos en el organismo función clave para la adecuada hidratación.

son sales disueltas en fluidos que se fraccionan en iones, lo que crea una solución conductora de electricidad; los iones salinos en esta solución son comúnmente conocidos como electrolitos. El cuerpo tiene una gran cantidad de ellos y y sirven para muchos propósitos como equilibrar el nivel de fluidos en el organismo función clave para la adecuada hidratación. Glucosa: es un tipo de azúcar necesaria en la terapia de rehidratación oral, pues al ser absorbida por el intestino transporta sodio con ella. Esto provoca una mayor absorción a partir de una solución salina con glucosa a diferencia de una sin glucosa.

La marca de suero que miente y no debes comprar, según Profeco

La Profeco investiga esta artículo. Foto. Revista del Consumidor

Los sueros para que estén reconocidos como este tipo de bebidas deben cumplir con un registro sanitario ante la Cofepris y cumplir con las siguientes Normas Oficiales y el Reglamento de Insumos para la Salud.

NOM-059-SSA1-2015 "Buenas prácticas de fabricación de medicamentos".

NOM-072-SSA1-2012 "Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios"

NOM-073-SSA1-2015 "Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios".

NOM-002-SCFI-2011 "Productos preenvasados contenido neto-tolerancias y métodos de verificación".

Suerox no es un suero, de acuerdo con el estudio realizado por Profeco se trata de una marca con publicidad engañosa, pues destaca en su envase la leyenda "electrolitos orales" pero no los contiene e incumple con el Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad. Hay que destacar que los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por infracciones a la ley.

Recomiendan evitar su consumo. Foto: Revista del Consumidor

¿Cuánto hay que tomar un suero?

Su consumo deber ser únicamente cuando hay deshidratación y con recomendación médica, pues contienen calcio, magnesio, potasio y sodio, si los ingieres cuando no los necesitas pueden causarte problemas de salud pues alterarías tus niveles de minerales consumiendo cantidades que no necesitas. Recuerda que no hay nada mejor que el agua para hidratarte y que es esencial para la vida humana por lo que debes incluirla en tu día a día.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no ingerir más de 2 gramos de sodio al día. En el caso de los sueros cumplen una función, pero no se recomienda tomarlos son supervisión médica en casos de personas con problemas de hipertensión.



