Salsa de bote: 3 marcas de bajo precio con demasiada sal y que dañan la salud alerta Profeco

El consumo de alimentos con alto contenido de sodio puede ser perjudicial para la salud, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó a tres marcas de salsas picantes ideales para botanas, para saber cuáles tienen alto contenido de sal (sodio), pues el abuso en el consumo de sal puede derivar en complicaciones para la salud, porque el cloruro de sodio causa enfermedades del sistema cardiaco como la hipertensión y la retención de líquidos.

Algo que no tomamos en cuenta es que los alimentos de manera natural contienen sodio (verduras y proteínas) y los que son procesados tienen mayor cantidad, por lo que dejar de poner sal a los alimentos no es suficiente para disminuir su consumo. Hay que considerar que el sodio es necesario para el buen funcionamiento del organismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido en 5 gramos al día el consumo máximo de sal para que el cuerpo funcione de manera correcta y no haya complicaciones a la salud.

Las salsas acompañan otros alimentos procesados. Foto: Pixabay

Los alimentos procesados muchas veces contienen más sal de la necesaria, por ello es importante leer las etiquetas de los productos que elegimos diariamente para alimentarnos, para no exceder esta cantidad establecida por la OMS. En su revista del mes de julio del 2021, la Profeco presentó los resultados del estudio realizado a tres marcas de salsa picante.

3 marcas de salsa picante que podrían dañar tu salud

El estudio de Profeco analizó marcas de diversos alimentos como salsas picantes, salsas de soya, cereales, tortillas, cátsup, botanas, galletas y frijoles por citar algunos, de ellos se revisó que cumplieran con la norma NOM-051-SCFI/SSA-2010 que regula el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, revisando que la información ostentada fuera veraz respecto al sello de advertencia de sodio.

Todas tienen alto contenido de sodio. Foto: Profeco

Los resultados de los productos analizados tienen una gran cantidad de sodio por 100 gramos de producto, todos tienen más de 1600 miligramos. En estos es muy importante la cantidad que se consume, ya que entre más cantidad más sodio se consume, además hay que considerar el tipo de alimento que acompaña. Por ejemplo si se trata de papas fritas, pues en cada 100 gramos de papas hay 770 miligramos de sodio y si adicionamos 30 gramos de salsa picante Tamazula con 695 mg se estarían consumiendo 1456 miligramos de sodio, lo que equivale al 73.3% de la ingesta de sodio recomendada por la OMS al día.

La botanera: 541 miligramos de sodio por cada 30 gramos de producto

Tamazula:695 miligramos de sodio por cada 30 gramos de producto

Valentina: 487 miligramos de sodio por cada 30 gramos de producto

