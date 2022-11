Salchichas de pechuga de pavo: 3 marcas que mienten y tienen más soya, según Profeco

Se cree que consumir alimentos elaborados con carne de pavo ayuda a cuidar la salud, pues tienen bajo contenido de grasas y eso favorece la ingesta de pocas calorías, de acuerdo con el Centro de Investigación Biomédica Pennington de la Universidad Estatal de Louisiana, la carne de pavo es una gran fuente de proteínas, rico en muchas vitaminas y minerales, y bajo en grasas, siempre y cuando no se consuma la piel, además tiene un aporte de vitaminas del complejo B, niacina, B6 y B12, y en el nutriente esencial colina.

Por si eso fuera poco la carne de pavo es una buena fuente de minerales como el magnesio y el fósforo y también proporciona hierro, potasio y cinc. También tiene un alto contenido de selenio, el cual podría ayudar al sistema inmunitario, sin embargo la carne oscura tiene algo más de grasa y calorías que la blanca, pero lo más importante es comerlo sin la piel.

Los embutidos tienen alto contenido de sodio. Foto: Pixabay

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una ración de 100 gramos de pechuga de pavo asada con piel contiene unos 4.5 gramos de grasa y 139 calorías. Esa misma porción, sin la piel, aporta únicamente unos 1.8 gramos de grasa y 125 calorías, al respecto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a 57 marcas de salchichas y destacó que más 30 de ellas no cumplen con lo anunciado en su empaque.

La Profeco recordó que desde 1984 existe una norma que indica deben ser elaboradas con 60 por ciento de carne animal para ser consideradas productos cárnicos de calidad, sin embargo esta regulación no es obligatoria por lo que en el mercado se oferta gran variedad de este alimento muy popular que puede considerarse pirata.

Salchichas corrientes: 5 marcas que te hacen daño, según Profeco

Salchichas de pechuga de pavo que no contienen pechuga

Las salchichas son uno de los alimentos fáciles de consumir, su preparación no requiere mucho tiempo, por lo que son ideales para comidas rápidas por lo que en el mercado hay variedades en estilos, los principales son tipo Viena, Fránkfurt o coctail y puede estar elaboradas con diferentes tipos de carne, como son cerdo, pavo, ternera y pollo, sin embargo algunas de las que podemos comprar en la tiendita mienten, pues no estás comiendo carne y son hechas de soya y grasa.

Los resultados arrojaron que varias marcas que aseguran vender salchichas con carne de pavo mienten, pues entre sus ingredientes no tienen esa proteína animal y contienen grasa, soya o proteína de origen no animal no específica, o sea que puede ser cerdo, pollo, ternera o lo que sea, por lo que es importante saber qué estás comiendo a la hora de cuidar tu salud.

3 marcas de salchichas de pechuga de pavo piratas

Se elaboran con pasta cárnica que puede contener combinación de varios ingredientes. Foto: Cuartoscuo

El estudio de Profeco a seis marcas de salchichas que dicen estar hechas con pechuga de pavo arrojó que tres de ellas mienten y no son realmente lo que dice su etiquetado, pues no están hechas con esa proteína, sino además contienen soya y algunas rebasan el contenido de sodio que deberían tener; las tres marcas piratas de salchichas de pechuga de pavo son:

Sabori Natural: no tiene pechuga de pavo, sino pollo y pavo pero no específicamente pechuga

San Rafael Balance: es una combinación de pavo y soya

Zwan Bienestar: aunque sí es de pechuga de pavo solo contiene 5.3 gramos de proteína

Y si hablamos de salud debemos considerar que todos los alimentos embutidos no son buenos, pues tienen un alto contenido de sodio debido a su proceso de elaboración, pues influyen los agentes de curado y conservadores de modo que cada una contiene entre 595.6 y 1014.6 miligramos de sodio en cada 100 gramos de salchicha.

Ojo con estas marcas que no cumplen. Foto: Profeco

Las marcas que sí son de pavo

El estudio de la Profeco revela que no todas las marcas mienten, por lo que hay cuatro que sí está elaboradas con carne de pavo y contienen más del 60 por ciento de esa proteína animal, por lo que son las mejores del mercado:

Bernina

Casa López

Oscar Mayer

Farm Hill

La carne de pavo es rica en vitaminas y minerales. Foto: Pixabay

