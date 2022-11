Enfermedades de invierno: guía definitiva para prevenir infecciones, según el Dr Macías

El invierno es uno de los momentos más esperados del año por las fiestas decembrinas y por las reuniones con familiares o amigos; sin embargo, también es la temporada en la que los casos de enfermedades en las vías respiratorias aumentan significativamente tanto en los niños como en los adultos. De ahí que no sorprenda que países como Estados Unidos han alertado por la presencia de una "tripledemia" en la que sólo se toman en cuenta tres de las infecciones más comunes, incluyendo el Covid-19 que en México ya preocupa por un repunte de casos.

Sin embargo, existe una lista de al menos 8 infecciones que son más fáciles de propagarse durante el invierno y en las que se incluyen los coronavirus y adenovirus que pueden llegar a afectar a los más pequeños de la casa y que no se deben de tomar a la ligera, según explicó el doctor Alejandro Macías a El Heraldo Digital. La razón es que casos como la influenza o el Covid-19 pueden traer graves complicaciones de salud a pesar de las vacunas con las que ya cuenta la población; es por ello que el experto pide seguir una serie de recomendaciones con las cuales prevenir las enfermedades en el periodo que abarca de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

¿Cómo prevenir infecciones en esta temporada de frío?

En entrevista con este medio, el doctor Macías recordó que durante esta temporada es importante recordarle a la población que no existen medicamentos o alternativas con las cuales "subir las defensas", pues la forma correcta de hacerlo es no sólo con una buena alimentación, sino también con hábitos saludables como hacer ejercicio. Claro que no son los únicos consejos y en esta temporada alta de infecciones respiratorias existe una guía definitiva para prevenir un contagio.

Seguir las medidas sanitarias implementadas por el Covid-19 Usar cubrebocas en interiores Ventilar espacios cerrados Evitar los tumultos o estar en ellos el menor tiempo posible Vacunarse contra las diversas infecciones de la temporada Mantener un adecuado peso corporal Hacer ejercicio No tomar medicinas para "subir las defensas"

De acuerdo con el experto, las ocho medidas anteriores ayudarán a que esta temporada de invierno la población no pase ni por un resfriado común que representa un menor riesgo para la salud, hasta prevenir infecciones de importancia médica como la influenza o el Covid-19. En ese sentido, detalló que estas dos últimas no se deben de tomar como un simple catarro y que aunque suelen evolucionar bien, no en todos los casos ocurre de esta forma.

Asimismo, agregó que no hay que repetir discursos de "tengo que cuidarme del coronavirus o adenovirus", lo ideal es seguir todas las medidas sanitarias para cuidar la salud en general; por poner un ejemplo, se ha demostrado que el ejercicio puede ayudar a reducir el colesterol, a controlar la diabetes y los niveles de glucosa en la sangre.

"Más que decir es que ‘yo tengo que cuidarme del coronavirus o del adenovirus’, tienes que tener las mismas conductas que son cubrebocas en interiores, ventilar espacios cerrados, evitar los tumultos y si necesitas entrar en un tumulto el menor tiempo posible, mantente en buenas condiciones físicas y ponte las vacunas. La gente quiere medicina para subir las defensas siempre, no. Haz ejercicio, eso no existe", dijo.

Estas son las enfermedades que podrían arruinar tu Navidad

Aunque muchas personas ya están entusiasmadas por la próxima temporada navideña, es importante recordar que un contagio siempre puede alterar los planes, pues los diversos síntomas de un resfriado común pueden arruinar la velada; mientras que en casos más graves como es el caso del Covid-19, impedirán que asistas a tus reuniones para evitar contagiar a tus seres queridos.

Y como señalábamos arriba, de diciembre a marzo es importante implementar medidas para prevenir contagios que incluyen una larga lista de enfermedades. Por fortuna, las recomendaciones del doctor Macías son ideales para reducir el riesgo de contagio de las siguientes infecciones:

Influenza con los tipos: H1N1, H3N2, H1N1

Coronavirus, incluyendo el Covid-19

Adenovirus

Virus sincitial respiratorio en niños

Resfriado

Gripe

Faringitis

Bronquitis

Neumonía

Aunque personas de todas las edades corren riesgo de contraer alguna de las infecciones anteriores, es importante recordar que existe población de riesgo, es decir, aquella que por diversas condiciones resulta más vulnerable y que a la vez los casos pueden ser más complicados. Entre ellos destacan los "niños pequeños, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con problemas crónicos de salud (diabetes o problemas cardiovasculares), SIDA o bajas de defensas por algún medicamento o con cáncer y en quimioterapia, suelen complicarse más particularmente de coronavirus o influenza”, preciso el también académico e investigador.

Finalmente, cuando se presenta un caso de contagio aún sin saber de qué tipo de infección se trata, es muy importante no ignorar los primeros síntomas de los pacientes, especialmente si se trata de niños. Pues aunque parezca un catarro o resfriado común, siempre existe el riesgo de complicaciones que puede terminar en situaciones más graves como una neumonía, señaló Ruth Aldana, especialista en neumología pediátrica y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría.

"En el 70 por ciento de los casos de infecciones en vías respiratorias en infantes de dos años, los padres subestiman el cuadro sintomático de fiebre, dolor e inflamación lo que ocasiona complicaciones que incluso pueden derivar en una neumonía”, dijo durante la conferencia de prensa “El futuro de las infecciones en Vías Respiratorias (IVR); lejos de ser subestimadas para el próximo invierno”.

