Fany denunció acoso y días después apareció muerta en una bodega de Xochitepec, Puebla

Estefanía Rodríguez, una joven de 21 años huérfana, denunció acoso y días después apareció muerta en una bodega ubicada en Xochitepec, Puebla, de donde era originaria, por lo que sus amigos han denunciado el posible feminicidio, pues su cuerpo fue encontrado apuñalado en cuello y costillas durante 13 ocasiones.

Fany, como le llaman sus amigos de manera cariñosa, señalaron que la joven vivía sola pues su madre falleció durante la pandemia de Covid-19. La chica no creció con su padre, por lo que trabajaba en una tienda de ropa para sostener sus gastos, aunque su verdadero sueño era ser cantante de rap.

En sus redes sociales se le puede ver cantando algunos versos que ella misma componía. Pero fue en ese mismo espacio que Fany denunció ser víctima de acoso, ya que el 24 de febrero la chica compartió con sus amigos que un hombre le tomó fotos sin su consentimiento.

"Hay una persona que el día sábado me estuvo hostigando y me tomo fotos sin mi consentimiento, la verdad en ningún momento le preste atención y en varias ocasiones le pedí que dejara de tomarme fotos a lo que me decía que 'solo una y ya' e incluso hasta una amiga le comento que ya era incomodo y la persona seguía, el día de ayer me comentaron que la persona me subió a su estado sin mi consentimiento y comentando cosas que me incomodan, que pena, ojalá los hombres entiendan un día lo que es el respeto", escribió Fany el pasado 24 de febrero.