El mensaje que compartió Ingrid Coronado tras el actual estado físico de su ex Charly López: "Pagas un precio"

Durante esta semana el actor y cantante, Charly López, dio de qué hablar después de aparecer en un video que generó bastante preocupación por su actual forma física. Varios internautas aseguraron que lucía muy delgado, provocando rumores sobre el verdadero motivo.

Para poner fin a todos los rumores sobre supuestos problemas de salud, Charly López, exintengrante de "Garibaldi", compartió una grabación en Instagram explicando que está bien de salud, aunque en los últimos meses bajó de peso para "marcar" más su cuerpo.

El también actor de telenovelas agradeció todos los mensajes que recibió de sus seguidores en redes sociales, pero desmintió que enfrente un problema de salud. Reiteró que actualmente se encuentra muy bien y pronto recuperará su peso.

El cantante explicó que bajó de peso. Foto: Charly López

El mensaje que subió Ingrid Coronado

Horas después de que el cantante y actor, Charly López, diera su versión sobre su actual forma física, su exesposa, la conductora de televisión, Ingrid Coronado, se hizo presente en Instagram con una reflexión que recibió miles de me gusta y cientos de comentarios.

A pesar de que no habló sobre la controversia de su ex, Charly López, Ingrid Coronado subió un video sobre una reflexión sobre las decisiones que tomamos y la manera que pueden afectar a la paz interior. La conductora de televisión habló sobre la importancia de decir "no".

"El no también cura. Cada vez que dices “sí” por compromiso, pero tu cuerpo grita “NO”...estás pagando un precio invisible", se escucha que dice la conductora.

¿Qué le pasó a Charly López?

