Alertan por calendario falso de Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A través de redes sociales circula un calendario en el que se asegura que durante los meses de abril, mayo y junio aplicaría un Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya salió a desmentir esta información, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Como se dijo antes, el supuesto calendario en cuestión indicaba que el Hoy No Circula sería Doble a partir del sábado 5 de abril y se mantendría vigente hasta el lunes 30 de junio, es decir, durante la que es considerada como la época más calurosa del año y dicha medida precisamente pretendía reducir las emisiones a través estrictas restricciones vehiculares, sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), aclaró que esta información es completamente falsa y que el programa Hoy No Circula continuará operando con normalidad.

“¡ATENCIÓN! Se ha estado difundiendo esta imagen con información falsa acerca del programa Hoy No Circula. ¡No la difundas!” Mantente atento a nuestras redes sociales, las de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México”, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), a través de sus redes sociales.

Estas son las restricciones vehiculares vigentes en la Ciudad de México y el Estado de México

El programa Hoy No Circula tiene como objetivo establecer restricciones a los vehículos automotores con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles para proteger el medio ambiente, cabe señalar que, dicho programa es aplicable en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Para finalizar, se recuerda que, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), es la única instancia encargada de dar a conocer cuándo el programa Hoy No Circula se aplica de forma Doble y dicha medida se implementa solamente en los casos en los que se detecta una mala calidad del aire.